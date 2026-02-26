Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260226/casi-el-50-de-las-muertes-en-mexico-se-deben-a-tres-enfermedades-cuales-son-1171792401.html
Casi el 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, ¿cuáles son?
Casi el 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, ¿cuáles son?
Sputnik Mundo
Las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos concentraron el 49,6% de las muertes registradas en México entre enero y septiembre de 2025... 26.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-26T08:03+0000
2026-02-26T08:03+0000
américa latina
sociedad
💗 salud
méxico
inegi
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171792979_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6b08bcb7ad449f72225acecb215311d0.jpg
Entre enero y septiembre se contabilizaron 574.929 defunciones en el país, cifra inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando se registraron 615.674 fallecimientos, es decir, 40.745 más que en 2025.Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte a nivel nacional, con 135.748 casos, lo que confirmó la tendencia de años recientes.En segundo lugar, se ubicó la diabetes mellitus, responsable de 80.249 fallecimientos, seguida por los tumores malignos, que provocaron 69.172 muertes en el periodo analizado.En conjunto, estas tres causas sumaron 285.169 decesos, equivalentes al 49,6% del total nacional, lo que evidencia el peso de las enfermedades crónicas en la estructura de mortalidad del país.La incidencia se reflejó de forma consistente en ambos sexos. Entre los hombres, las enfermedades cardíacas causaron 72.750 muertes, mientras que entre las mujeres se registraron 62.978 casos.En el caso de la diabetes, la distribución fue prácticamente equilibrada, con 40.225 fallecimientos en mujeres y 40.023 en hombres, mientras que los tumores malignos provocaron 36.221 muertes en mujeres y 32.951 en hombres.Además de las enfermedades crónicas, los accidentes ocuparon el quinto lugar nacional con 28.229 muertes, manteniendo una presencia relevante entre las principales causas de defunción.Las agresiones u homicidios sumaron 21.304 casos y se ubicaron en la octava posición a nivel nacional; entre los hombres representaron la sexta causa de muerte, con 18.763 registros.En términos generales, la mortalidad mostró mayor incidencia en la población masculina, que concentró el 55,9% de las defunciones, frente al 44% correspondiente a mujeres, en un panorama donde las enfermedades no transmisibles continúan siendo el principal desafío sanitario del país latinoamericano.
https://noticiaslatam.lat/20260208/cuantos-casos-de-sarampion-en-mexico-se-han-reportado-durante-el-ultimo-ano-1171168755.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171792979_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c606e2522d57eeba010cafe8ac577ab7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, 💗 salud, méxico, inegi
sociedad, 💗 salud, méxico, inegi

Casi el 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, ¿cuáles son?

08:03 GMT 26.02.2026
© AP Photo / Rebecca BlackwellCasi 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, según datos oficiales
Casi 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, según datos oficiales - Sputnik Mundo, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Síguenos en
Las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos concentraron el 49,6% de las muertes registradas en México entre enero y septiembre de 2025, mientras que los homicidios permanecieron entre las diez principales causas de fallecimiento, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Entre enero y septiembre se contabilizaron 574.929 defunciones en el país, cifra inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando se registraron 615.674 fallecimientos, es decir, 40.745 más que en 2025.
Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte a nivel nacional, con 135.748 casos, lo que confirmó la tendencia de años recientes.
En segundo lugar, se ubicó la diabetes mellitus, responsable de 80.249 fallecimientos, seguida por los tumores malignos, que provocaron 69.172 muertes en el periodo analizado.
En conjunto, estas tres causas sumaron 285.169 decesos, equivalentes al 49,6% del total nacional, lo que evidencia el peso de las enfermedades crónicas en la estructura de mortalidad del país.
La vacunación es esencial para frenar los contagios de sarampión en México y el mundo. - Sputnik Mundo, 1920, 08.02.2026
América Latina
¿Cuántos casos de sarampión en México se han reportado durante el último año?
8 de febrero, 10:28 GMT
La incidencia se reflejó de forma consistente en ambos sexos. Entre los hombres, las enfermedades cardíacas causaron 72.750 muertes, mientras que entre las mujeres se registraron 62.978 casos.
En el caso de la diabetes, la distribución fue prácticamente equilibrada, con 40.225 fallecimientos en mujeres y 40.023 en hombres, mientras que los tumores malignos provocaron 36.221 muertes en mujeres y 32.951 en hombres.
Además de las enfermedades crónicas, los accidentes ocuparon el quinto lugar nacional con 28.229 muertes, manteniendo una presencia relevante entre las principales causas de defunción.
Las agresiones u homicidios sumaron 21.304 casos y se ubicaron en la octava posición a nivel nacional; entre los hombres representaron la sexta causa de muerte, con 18.763 registros.
En términos generales, la mortalidad mostró mayor incidencia en la población masculina, que concentró el 55,9% de las defunciones, frente al 44% correspondiente a mujeres, en un panorama donde las enfermedades no transmisibles continúan siendo el principal desafío sanitario del país latinoamericano.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала