https://noticiaslatam.lat/20260226/casi-el-50-de-las-muertes-en-mexico-se-deben-a-tres-enfermedades-cuales-son-1171792401.html

Casi el 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, ¿cuáles son?

Casi el 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, ¿cuáles son?

Sputnik Mundo

Las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos concentraron el 49,6% de las muertes registradas en México entre enero y septiembre de 2025... 26.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-26T08:03+0000

2026-02-26T08:03+0000

2026-02-26T08:03+0000

américa latina

sociedad

💗 salud

méxico

inegi

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171792979_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6b08bcb7ad449f72225acecb215311d0.jpg

Entre enero y septiembre se contabilizaron 574.929 defunciones en el país, cifra inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando se registraron 615.674 fallecimientos, es decir, 40.745 más que en 2025.Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte a nivel nacional, con 135.748 casos, lo que confirmó la tendencia de años recientes.En segundo lugar, se ubicó la diabetes mellitus, responsable de 80.249 fallecimientos, seguida por los tumores malignos, que provocaron 69.172 muertes en el periodo analizado.En conjunto, estas tres causas sumaron 285.169 decesos, equivalentes al 49,6% del total nacional, lo que evidencia el peso de las enfermedades crónicas en la estructura de mortalidad del país.La incidencia se reflejó de forma consistente en ambos sexos. Entre los hombres, las enfermedades cardíacas causaron 72.750 muertes, mientras que entre las mujeres se registraron 62.978 casos.En el caso de la diabetes, la distribución fue prácticamente equilibrada, con 40.225 fallecimientos en mujeres y 40.023 en hombres, mientras que los tumores malignos provocaron 36.221 muertes en mujeres y 32.951 en hombres.Además de las enfermedades crónicas, los accidentes ocuparon el quinto lugar nacional con 28.229 muertes, manteniendo una presencia relevante entre las principales causas de defunción.Las agresiones u homicidios sumaron 21.304 casos y se ubicaron en la octava posición a nivel nacional; entre los hombres representaron la sexta causa de muerte, con 18.763 registros.En términos generales, la mortalidad mostró mayor incidencia en la población masculina, que concentró el 55,9% de las defunciones, frente al 44% correspondiente a mujeres, en un panorama donde las enfermedades no transmisibles continúan siendo el principal desafío sanitario del país latinoamericano.

https://noticiaslatam.lat/20260208/cuantos-casos-de-sarampion-en-mexico-se-han-reportado-durante-el-ultimo-ano-1171168755.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, 💗 salud, méxico, inegi