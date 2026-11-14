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Las tropas rusas liberan un asentamiento y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día
Las tropas rusas liberan un asentamiento y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Tersianka, en la región de Zaporozhie, en el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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La toma del asentamiento permitió a las fuerzas rusas ampliar su zona de control en la región y ocupar nuevas posiciones, explican desde el organismo.Asimismo, Rusia asestó golpes contra talleres de producción de drones, sus lugares de almacenamiento y lanzamiento, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 142 zonas.En el transcurso de las operaciones fueron inutilizados ocho vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 231 drones, detallan desde el Ministerio.En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.085 militares. De acuerdo con el comunicado, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
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Las tropas rusas liberan un asentamiento y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día

12:21 GMT 14.11.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación militar - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Tersianka, en la región de Zaporozhie, en el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, agregan.
"Las unidades del (...) grupo de fuerzas Este, liberaron la localidad de Tersianka, en la región de Zaporozhie, estableciendo el control sobre una importante zona fortificada de defensa enemiga de más de 10 kilómetros cuadrados y despejando más de 300 edificaciones", señala el informe diario.
La toma del asentamiento permitió a las fuerzas rusas ampliar su zona de control en la región y ocupar nuevas posiciones, explican desde el organismo.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra talleres de producción de drones, sus lugares de almacenamiento y lanzamiento, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
En el transcurso de las operaciones fueron inutilizados ocho vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 231 drones, detallan desde el Ministerio.
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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La entrada de tropas europeas en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial, advierte un experto
08:47 GMT
En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.085 militares. De acuerdo con el comunicado, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 287.451 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.641 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.796 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.927 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.177 vehículos militares especiales.

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