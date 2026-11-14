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Las tropas rusas liberan un asentamiento y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día

Las tropas rusas liberan un asentamiento y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Tersianka, en la región de Zaporozhie, en el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 14.11.2026, Sputnik Mundo

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La toma del asentamiento permitió a las fuerzas rusas ampliar su zona de control en la región y ocupar nuevas posiciones, explican desde el organismo.Asimismo, Rusia asestó golpes contra talleres de producción de drones, sus lugares de almacenamiento y lanzamiento, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 142 zonas.En el transcurso de las operaciones fueron inutilizados ocho vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 231 drones, detallan desde el Ministerio.En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.085 militares. De acuerdo con el comunicado, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.

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