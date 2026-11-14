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Exmilitar de Reform UK describe a las FFAA británicas como una calabaza de Halloween podrida por dentro
Exmilitar de Reform UK describe a las FFAA británicas como una calabaza de Halloween podrida por dentro
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Las FFAA británicas se han debilitado tanto en los últimos cinco años que pueden compararse con una calabaza de Halloween abandonada en la calle hasta que se... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, por fuera sigue pareciendo una calabaza, "pero cuando intentas levantarla y moverla, descubres que está podrida por dentro".El exmilitar llamó a los altos mandos de las FFAA a desafiar el statu quo para revertir el deterioro.A su vez, el líder de Reform UK, Nigel Farage, instó al Gobierno a dejar de recibir a los refugiados que cruzan el canal de la Mancha y a destinar los miles de millones de libras ahorrados al fortalecimiento de las FFAA. Asimismo, prometió recurrir a los buques de la Marina Real para combatir las embarcaciones de migrantes si su partido llega al poder.En este contexto, el Reino Unido redujo un 1% los presupuestos de todos los organismos estatales para cubrir el déficit de financiación de Defensa, aunque mantuvo la ayuda financiera a Kiev. La medida permitirá ahorrar 3.000 millones de libras (unos 3.965 millones de dólares), según un documento del Ministerio de Hacienda sobre los gastos del próximo año consultado por Sputnik. Además, Londres asignó otros 10.000 millones de libras (más de 13.200 millones de dólares) en forma de préstamos a Ucrania.
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Exmilitar de Reform UK describe a las FFAA británicas como una calabaza de Halloween podrida por dentro

11:01 GMT 14.11.2026
© Foto : Inteligencia artificialUn exmilitar de Reform UK describe al Ejército británico como una calabaza de Halloween podrida por dentro, imagen generada por IA
Un exmilitar de Reform UK describe al Ejército británico como una calabaza de Halloween podrida por dentro, imagen generada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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Las FFAA británicas se han debilitado tanto en los últimos cinco años que pueden compararse con una calabaza de Halloween abandonada en la calle hasta que se pudre por dentro. Así lo afirmó el exmilitar Angus Macintyre, que pasó 40 años en el Ejército del Reino Unido.
"Me estremece pensar hasta qué punto se han debilitado nuestras defensas en los últimos cinco años. Es como una calabaza que se coloca en octubre para Halloween y después nadie retira, de modo que permanece en la calle hasta mayo o junio del año siguiente", afirmó en declaraciones a los medios británicos.
En sus palabras, por fuera sigue pareciendo una calabaza, "pero cuando intentas levantarla y moverla, descubres que está podrida por dentro".
El exmilitar llamó a los altos mandos de las FFAA a desafiar el statu quo para revertir el deterioro.
A su vez, el líder de Reform UK, Nigel Farage, instó al Gobierno a dejar de recibir a los refugiados que cruzan el canal de la Mancha y a destinar los miles de millones de libras ahorrados al fortalecimiento de las FFAA. Asimismo, prometió recurrir a los buques de la Marina Real para combatir las embarcaciones de migrantes si su partido llega al poder.
En este contexto, el Reino Unido redujo un 1% los presupuestos de todos los organismos estatales para cubrir el déficit de financiación de Defensa, aunque mantuvo la ayuda financiera a Kiev. La medida permitirá ahorrar 3.000 millones de libras (unos 3.965 millones de dólares), según un documento del Ministerio de Hacienda sobre los gastos del próximo año consultado por Sputnik. Además, Londres asignó otros 10.000 millones de libras (más de 13.200 millones de dólares) en forma de préstamos a Ucrania.
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