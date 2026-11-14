Este es el día en el que se realizará la reunión entre EEUU, Rusia y China, según la Casa Blanca

La Casa Blanca aclaró que Trump tiene la intención de abordar la cuestión de la reducción de los arsenales nucleares durante la reunión. No obstante, un funcionario de la nación norteamericana señaló que Washington no espera que se alcance un entendimiento sobre este asunto tras las conversaciones. El 12 de noviembre, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, anunció planes para un diálogo entre Putin y Trump, en el marco de la cumbre de la APEC. Asimismo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, indicó que se estaban realizando preparativos para una reunión tripartita entre Putin, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre en Shenzhen.
El Gobierno estadounidense dio a conocer sus planes de celebrar un encuentro tripartito entre los líderes Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump el 19 de noviembre, en el marco de la cumbre de la APEC que se llevará a cabo en Shenzhen, China, durante la próxima semana.
La Casa Blanca aclaró que Trump tiene la intención de abordar la cuestión de la reducción de los arsenales nucleares durante la reunión.
No obstante, un funcionario de la nación norteamericana señaló que Washington no espera que se alcance un entendimiento sobre este asunto tras las conversaciones.
Asimismo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, indicó que se estaban realizando preparativos para una reunión tripartita entre Putin, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre en Shenzhen.
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