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El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán
El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán
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Alemania dispone de solo cuatro terminales de gas natural licuado (GNL) en funcionamiento, y sustituir por completo el gas ruso podría provocar problemas de... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T15:31+0000
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Añadió que otro problema para Alemania es el elevado precio del gas suministrado por EEUU, por lo que depender exclusivamente de los suministros estadounidenses no sería económicamente rentable.Anteriormente, el Consejo de la Unión Europea había aprobado un reglamento sobre la eliminación gradual de las importaciones de GNL y gas por gasoducto procedentes de Rusia.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial. El mandatario ruso aseguró que el país euroasiático no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos.Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán
Alemania dispone de solo cuatro terminales de gas natural licuado (GNL) en funcionamiento, y sustituir por completo el gas ruso podría provocar problemas de suministro y largas colas de buques gaseros en el mar del Norte, declaró a Sputnik el presidente del Consejo Alemán para la Constitución y la Soberanía, Ralph Niemeyer.
"La situación será muy complicada. Es imposible sustituir el gas ruso al 100%", advirtió.
Añadió que otro problema para Alemania es el elevado precio del gas suministrado por EEUU, por lo que depender exclusivamente de los suministros estadounidenses no sería económicamente rentable.
"Es una catástrofe enorme", subrayó el político.
Anteriormente, el Consejo de la Unión Europea había aprobado un reglamento sobre la eliminación gradual de las importaciones de GNL y gas por gasoducto procedentes de Rusia.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial. El mandatario ruso aseguró que el país euroasiático no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos
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Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos
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