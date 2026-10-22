Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20261022/el-rechazo-al-gas-ruso-podria-provocar-colas-de-buques-gaseros-en-el-mar-del-norte-pronostica-un-1175556299.html
El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán
El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán
Sputnik Mundo
Alemania dispone de solo cuatro terminales de gas natural licuado (GNL) en funcionamiento, y sustituir por completo el gas ruso podría provocar problemas de... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T15:31+0000
2026-10-22T15:31+0000
economía
📈 mercados y finanzas
mar del norte
🌍 europa
alemania
ursula von der leyen
sanciones
💬 opinión y análisis
gas
gas natural licuado (gnl)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/16/1175555771_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_21341e3c0a42c8ca30c552a453464478.jpg
Añadió que otro problema para Alemania es el elevado precio del gas suministrado por EEUU, por lo que depender exclusivamente de los suministros estadounidenses no sería económicamente rentable.Anteriormente, el Consejo de la Unión Europea había aprobado un reglamento sobre la eliminación gradual de las importaciones de GNL y gas por gasoducto procedentes de Rusia.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial. El mandatario ruso aseguró que el país euroasiático no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos.Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
https://noticiaslatam.lat/20261019/serrar-la-rama-sobre-la-que-esta-sentada-experto-explica-la-esencia-de-las-sanciones-de-la-ue-1175505860.html
mar del norte
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/16/1175555771_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_fea5d5b054fe8755f66ed786f3519db3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, mar del norte, 🌍 europa, alemania, ursula von der leyen, sanciones, 💬 opinión y análisis, gas, gas natural licuado (gnl)
📈 mercados y finanzas, mar del norte, 🌍 europa, alemania, ursula von der leyen, sanciones, 💬 opinión y análisis, gas, gas natural licuado (gnl)

El rechazo al gas ruso podría provocar colas de buques gaseros en el mar del Norte, pronostica un político alemán

15:31 GMT 22.10.2026
© AP Photo / Jean-Francois BadiasTuberías y depósitos en una terminal de gas en Alemania
Tuberías y depósitos en una terminal de gas en Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Síguenos en
Alemania dispone de solo cuatro terminales de gas natural licuado (GNL) en funcionamiento, y sustituir por completo el gas ruso podría provocar problemas de suministro y largas colas de buques gaseros en el mar del Norte, declaró a Sputnik el presidente del Consejo Alemán para la Constitución y la Soberanía, Ralph Niemeyer.

"La situación será muy complicada. Es imposible sustituir el gas ruso al 100%", advirtió.

Añadió que otro problema para Alemania es el elevado precio del gas suministrado por EEUU, por lo que depender exclusivamente de los suministros estadounidenses no sería económicamente rentable.

"Es una catástrofe enorme", subrayó el político.

Anteriormente, el Consejo de la Unión Europea había aprobado un reglamento sobre la eliminación gradual de las importaciones de GNL y gas por gasoducto procedentes de Rusia.
Serrar la rama sobre la que está sentada: un experto explica la esencia de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
Internacional
"Serrar la rama sobre la que está sentada": experto explica la esencia de las sanciones de la UE contra Rusia
19 de octubre, 16:32 GMT
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial. El mandatario ruso aseguró que el país euroasiático no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos.
Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала