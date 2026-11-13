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Rusia libera 5 localidades y abate más de 8.000 militares ucranianos en una semana
Rusia libera 5 localidades y abate más de 8.000 militares ucranianos en una semana
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Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron cinco asentamientos, entre ellos Kotovka, en la región de Járkov, durante la última jornada... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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A pesar de los asentamientos mencionados, el Ejército de Rusia liberó también los de Shílovka, en la república popular de Donetsk, Vasilkóvoye y Voskresenka, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.390 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.A estas bajas se suman más de 1.415 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.480 en la de la agrupación Norte, más de 1.510 en la del grupo Oeste, más de 1.325 en la del grupo Sur y alrededor de 230 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron 2 ataques masivos y 12 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas. De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenes de misiles de crucero y sistemas robóticos, incluidos drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades y mercenarios.Además, durante los últimos siete días, fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 15 buques. Las tropas rusas también alcanzaron 83 vehículos blindados.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 18 bombas guiadas, cuatro misiles de crucero Rusty Dagger de producción estadounidense, cuatro proyectiles de sistemas Himars, además de derribar 6.177 drones ucranianos.
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Rusia libera 5 localidades y abate más de 8.000 militares ucranianos en una semana
Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron cinco asentamientos, entre ellos Kotovka, en la región de Járkov, durante la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En los últimos siete días, Ucrania perdió unos 8.350 soldados.
"En el transcurso de una semana, las unidades del grupo de fuerzas Norte tomaron el control, mediante acciones decisivas, de la localidad de Nikólskoye, en la región de Sumi, y ayer [12 de noviembre], de la localidad de Kotovka, en la región de Járkov", indica el informe semanal.
A pesar de los asentamientos mencionados, el Ejército de Rusia liberó también los de Shílovka, en la república popular de Donetsk, Vasilkóvoye y Voskresenka, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.390 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.
A estas bajas se suman más de 1.415 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.480 en la de la agrupación Norte, más de 1.510 en la del grupo Oeste, más de 1.325 en la del grupo Sur y alrededor de 230 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron 2 ataques masivos y 12 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas.
De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenes de misiles de crucero y sistemas robóticos, incluidos drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades y mercenarios.
Además, durante los últimos siete días, fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 15 buques. Las tropas rusas también alcanzaron 83 vehículos blindados.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 18 bombas guiadas, cuatro misiles de crucero Rusty Dagger de producción estadounidense, cuatro proyectiles de sistemas Himars, además de derribar 6.177 drones ucranianos.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 287.220 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.632 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.796 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.923 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.112 vehículos militares especiales.
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