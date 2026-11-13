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"Nazismo del siglo XXI": países occidentales se alinean para impedir la participación de atletas rusos en competiciones

"Nazismo del siglo XXI": países occidentales se alinean para impedir la participación de atletas rusos en competiciones

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Suecia, Noruega y Estonia se han sumado a la línea de Finlandia y Canadá de discriminar a los deportistas rusos mediante restricciones a su participación en... 13.11.2026, Sputnik Mundo

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Según informan los medios, el Ministerio de Cultura de Estonia comunicó a la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) que los atletas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en torneos organizados en el país.Tallin se sumó así a la postura de Oslo. El Gobierno noruego declaró que está dispuesto a denegar la entrada o expulsar a deportistas profesionales rusos y bielorrusos que viajen al país para competir, así como al personal que los acompañe.En Suecia, el primer ministro, Ulf Kristersson, afirmó que Estocolmo seguirá esta política y expresó su preocupación por los intentos de normalizar las relaciones con Rusia."Observamos con preocupación los intentos que se están realizando actualmente para normalizar las relaciones con Rusia. La posición de Suecia está muy próxima a la de Finlandia y Noruega", declaró Kristersson.Canadá fue el primer país en anunciar públicamente que no concedería visados a deportistas rusos y bielorrusos para participar en el Campeonato Mundial Júnior de Hockey sobre Hielo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, añadió que los jugadores rusos no podrán competir ni siquiera si cuentan con visados canadienses en vigor.El 12 de noviembre, Finlandia respaldó la postura de Ottawa y anunció un endurecimiento de las normas de entrada para los deportistas rusos. Las restricciones afectan a los trabajos de corta duración con visados Schengen, incluido el deporte profesional, y se aplican tanto a los atletas con estatus neutral como a los integrantes de las selecciones nacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés justificó la medida alegando que la entrada de deportistas rusos podría suponer una amenaza para las relaciones internacionales de Helsinki.Por su parte, el Comité Olímpico de Rusia (COR) calificó este tipo de restricciones de visado como "discriminación por motivos de nacionalidad". El presidente del COR y ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, afirmó que los países que obstaculizan la participación de atletas rusos deberían perder el derecho a organizar grandes competiciones internacionales.Asimismo, calificó la decisión de Canadá de no conceder visados a los jugadores rusos como "nazismo del siglo XXI" y anunció que Rusia prepara denuncias a través de la Federación Rusa de Hockey y del Comité Olímpico Internacional (COI).El 30 de octubre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo obligó a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo a readmitir a las selecciones rusas en las competiciones internacionales.

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