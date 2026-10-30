El TAS ordena a la IIHF permitir la participación de las selecciones rusas en competiciones internacionales
10:06 GMT 30.10.2026 (actualizado: 10:28 GMT 30.10.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaAlexandr Ovechkin, jugador ruso de hockey sobre hielo y capitán del club Washington Capitals de la NHL
© Sputnik / Grigory Sysoev/
Síguenos en
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) obligó a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) a readmitir a las selecciones rusas en las competiciones internacionales, informó el ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov.
"El TAS anuló las cinco resoluciones del Consejo de la IIHF y obligó a admitir a los equipos rusos en las competiciones de la IIHF a las que se aplicaban dichas resoluciones", escribió el titular en su canal de Telegram.
Explicó que, de esta manera, "el TAS reconoció como fundadas las exigencias de la Federación de Hockey sobre Hielo de Rusia en los puntos clave y anuló las decisiones de la IIHF que impedían la participación de los equipos rusos en las competiciones internacionales".
Según la resolución del Tribunal, prosiguió, la IIHF está obligada a garantizar la participación de los equipos rusos en los torneos correspondientes de la temporada 2026-2027.
"La decisión del TAS pone punto final a esta cuestión, ya que es definitiva y no admite recurso", subrayó el ministro.
Las selecciones rusa y bielorrusa de todas las categorías permanecían vetadas en las competiciones de la IIHF desde febrero de 2022, tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.
El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos.
El pasado 30 de julio, la IIHF rechazó la solicitud de Rusia para la participación de sus selecciones en las competiciones internacionales en la temporada 2026-2027, salvo el Mundial Femenino de 2027. En septiembre, Rusia apeló esta decisión ante el TAS.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.