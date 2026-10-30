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El TAS ordena a la IIHF permitir la participación de las selecciones rusas en competiciones internacionales

El TAS ordena a la IIHF permitir la participación de las selecciones rusas en competiciones internacionales

Sputnik Mundo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) obligó a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés)... 30.10.2026, Sputnik Mundo

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Explicó que, de esta manera, "el TAS reconoció como fundadas las exigencias de la Federación de Hockey sobre Hielo de Rusia en los puntos clave y anuló las decisiones de la IIHF que impedían la participación de los equipos rusos en las competiciones internacionales".Según la resolución del Tribunal, prosiguió, la IIHF está obligada a garantizar la participación de los equipos rusos en los torneos correspondientes de la temporada 2026-2027.Las selecciones rusa y bielorrusa de todas las categorías permanecían vetadas en las competiciones de la IIHF desde febrero de 2022, tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos.El pasado 30 de julio, la IIHF rechazó la solicitud de Rusia para la participación de sus selecciones en las competiciones internacionales en la temporada 2026-2027, salvo el Mundial Femenino de 2027. En septiembre, Rusia apeló esta decisión ante el TAS.

https://noticiaslatam.lat/20260723/especialistas-de-varios-paises-explican-por-que-bloquear-solo-a-los-atletas-rusos-perjudica-al-1174389717.html

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