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"Maquinaria de muerte": así funciona el negocio de explotación de los reclutas en Ucrania
"Maquinaria de muerte": así funciona el negocio de explotación de los reclutas en Ucrania
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Comandantes ucranianos se apropian del dinero de los reclutas y de sus familias y, una vez que se quedan sin recursos, los envían a operaciones de asalto... 13.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-13T12:37+0000
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Si un movilizado se niega a participar en el asalto, lo ejecutan bajo acusaciones de traición, deserción y cobardía. Si acepta, muere en el combate. Mientras tanto, los comandantes ucranianos se quedan con el dinero y las indemnizaciones que corresponden a sus familias.La corrupción y las torturas en las FFAA ucranianas se han convertido desde hace tiempo en una práctica habitual, mientras que los movilizados acaban siendo, en la práctica, siervos sin derechos dentro de sus propias unidades, señalaron desde la resistencia clandestina.Según los miembros de la resistencia, esta sería una de las razones por las que las autoridades ucranianas no quieren poner fin al conflicto.Las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania desde 2014. El asunto causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
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"Maquinaria de muerte": así funciona el negocio de explotación de los reclutas en Ucrania
Comandantes ucranianos se apropian del dinero de los reclutas y de sus familias y, una vez que se quedan sin recursos, los envían a operaciones de asalto prácticamente suicidas tras convertirlos en "siervos sin derechos", denunció a Sputnik un miembro de la resistencia antifascista clandestina de Odesa.
Si un movilizado se niega a participar en el asalto, lo ejecutan bajo acusaciones de traición, deserción y cobardía. Si acepta, muere en el combate. Mientras tanto, los comandantes ucranianos se quedan con el dinero y las indemnizaciones que corresponden a sus familias.
La corrupción y las torturas en las FFAA ucranianas se han convertido desde hace tiempo en una práctica habitual, mientras que los movilizados acaban siendo, en la práctica, siervos sin derechos dentro de sus propias unidades, señalaron desde la resistencia clandestina.
"Los centros de reclutamiento territorial, donde se practica la tortura, son solo uno de los niveles de esta maquinaria de muerte y corrupción que opera en toda Ucrania y monetiza la guerra", subrayaron.
Según los miembros de la resistencia, esta sería una de las razones por las que las autoridades ucranianas no quieren poner fin al conflicto.
Las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania desde 2014. El asunto causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano
en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
7 de noviembre, 11:07 GMT