Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261113/maquinaria-de-muerte-asi-funciona-el-negocio-de-explotacion-de-los-reclutas-en-ucrania-1175859609.html
"Maquinaria de muerte": así funciona el negocio de explotación de los reclutas en Ucrania
"Maquinaria de muerte": así funciona el negocio de explotación de los reclutas en Ucrania
Sputnik Mundo
Comandantes ucranianos se apropian del dinero de los reclutas y de sus familias y, una vez que se quedan sin recursos, los envían a operaciones de asalto... 13.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-13T12:37+0000
2026-11-13T12:37+0000
internacional
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
torturas
🛡️ fuerzas armadas
crímenes de guerra
crímenes de lesa humanidad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0d/1175858851_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3012ff3a21e9e794e11e483ad7e94783.jpg
Si un movilizado se niega a participar en el asalto, lo ejecutan bajo acusaciones de traición, deserción y cobardía. Si acepta, muere en el combate. Mientras tanto, los comandantes ucranianos se quedan con el dinero y las indemnizaciones que corresponden a sus familias.La corrupción y las torturas en las FFAA ucranianas se han convertido desde hace tiempo en una práctica habitual, mientras que los movilizados acaban siendo, en la práctica, siervos sin derechos dentro de sus propias unidades, señalaron desde la resistencia clandestina.Según los miembros de la resistencia, esta sería una de las razones por las que las autoridades ucranianas no quieren poner fin al conflicto.Las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania desde 2014. El asunto causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
https://noticiaslatam.lat/20261107/en-ucrania-puede-haber-hasta-70-prisiones-secretas-para-torturas-estima-una-fuente-1175780507.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0d/1175858851_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a0234969e70436edd00dd2c1a87f1a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, torturas, 🛡️ fuerzas armadas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, torturas, 🛡️ fuerzas armadas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad

"Maquinaria de muerte": así funciona el negocio de explotación de los reclutas en Ucrania

12:37 GMT 13.11.2026
© AP Photo / Andriy AndriyenkoSoldados ucranianos en la región de Zaporozhie
Soldados ucranianos en la región de Zaporozhie - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Síguenos en
Comandantes ucranianos se apropian del dinero de los reclutas y de sus familias y, una vez que se quedan sin recursos, los envían a operaciones de asalto prácticamente suicidas tras convertirlos en "siervos sin derechos", denunció a Sputnik un miembro de la resistencia antifascista clandestina de Odesa.
Si un movilizado se niega a participar en el asalto, lo ejecutan bajo acusaciones de traición, deserción y cobardía. Si acepta, muere en el combate. Mientras tanto, los comandantes ucranianos se quedan con el dinero y las indemnizaciones que corresponden a sus familias.
La corrupción y las torturas en las FFAA ucranianas se han convertido desde hace tiempo en una práctica habitual, mientras que los movilizados acaban siendo, en la práctica, siervos sin derechos dentro de sus propias unidades, señalaron desde la resistencia clandestina.
"Los centros de reclutamiento territorial, donde se practica la tortura, son solo uno de los niveles de esta maquinaria de muerte y corrupción que opera en toda Ucrania y monetiza la guerra", subrayaron.
Según los miembros de la resistencia, esta sería una de las razones por las que las autoridades ucranianas no quieren poner fin al conflicto.
Las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania desde 2014. El asunto causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
Una prisión clandestina de las tropas ucranianas en la república popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
Internacional
En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
7 de noviembre, 11:07 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала