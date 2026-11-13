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"Llevaría a la quiebra": la jefa de Euroclear advierte de las consecuencias de la incautación de activos rusos

"Llevaría a la quiebra": la jefa de Euroclear advierte de las consecuencias de la incautación de activos rusos

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La transferencia a la Unión Europea de los activos rusos congelados podría llevar a la quiebra del depositario belga Euroclear, advirtió su directora... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T16:01+0000

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Según explicó, el nivel de fondos propios de la compañía no le permitiría soportar una confiscación unilateral o una transferencia forzosa de los fondos rusos, que representan más del 80% del balance del depositario.En caso de una crisis grave, los primeros en tener que intervenir serían los accionistas, entre ellos Bélgica. En el peor de los escenarios, las consecuencias también podrían afectar a los contribuyentes, señaló.Urbain añadió que la principal amenaza procede de las iniciativas legislativas precipitadas y poco fundamentadas de Bruselas. Estas podrían desencadenar numerosos litigios y represalias por parte de Moscú. Además, existe el riesgo de que Rusia confisque no solo los activos de la empresa en su territorio, sino también los que posee en países aliados.Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el G7 congelaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros (unos 331.000 millones de dólares al cambio actual).Los altos cargos de Rusia, incluido el presidente Vladímir Putin, calificaron de "robo" la inmovilización de estos activos y han señalado en reiteradas ocasiones que el bloque comunitario apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Moscú.En mayo de 2026, el Tribunal de Arbitraje de Moscú falló a favor del Banco de Rusia y condenó a Euroclear a pagar unos 200.000 millones de euros (unos 221.000 millones de dólares) en daños y perjuicios. El Tribunal ordenó la ejecución inmediata de la sentencia y, el 2 de junio, emitió el título ejecutivo correspondiente.Euroclear intentó frenar el proceso: solicitó la suspensión de la ejecución, pero el tribunal moscovita rechazó su petición el 18 de junio. Ante esta situación, el depositario belga presentó un recurso ante el Tribunal de Comercio de Bruselas, insistiendo en que solo la justicia belga es competente para resolver el litigio.

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