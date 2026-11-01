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Sanciones y congelación de activos son métodos que socavan el comercio, dice Rusia tras reunión del G20
Sanciones y congelación de activos son métodos que socavan el comercio, dice Rusia tras reunión del G20
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Rusia confirmó durante la reunión del G20 su intención de seguir siendo un proveedor líder de recursos energéticos, alimentos y fertilizantes para los países... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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"Hemos presentado una evaluación exhaustiva de las acciones destructivas que socavan el comercio internacional, incluidas la interceptación de flotas comerciales, las sanciones, la congelación de activos y otros métodos carentes de escrúpulos", ahondó la Cancillería en un comunicado sobre los resultados de la reunión del G20.La parte rusa subrayó además la importancia de fortalecer un orden mundial multipolar, reformar el sistema de gobernanza económica y hacer frente a la competencia desleal y a las prácticas neocoloniales.El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, encabeza la delegación rusa en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, que se lleva a cabo en Atlanta los días 30 y 31 de octubre.Este encuentro constituye un evento diplomático fundamental de cara a la cumbre de líderes del G20, que tendrá lugar en Miami los días 14 y 15 de diciembre.
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Sanciones y congelación de activos son métodos que socavan el comercio, dice Rusia tras reunión del G20

00:02 GMT 01.11.2026
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Serguéi Lavrov, canciller de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
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Rusia confirmó durante la reunión del G20 su intención de seguir siendo un proveedor líder de recursos energéticos, alimentos y fertilizantes para los países que los necesitan, según informó el Ministerio de Exteriores ruso.
"Hemos presentado una evaluación exhaustiva de las acciones destructivas que socavan el comercio internacional, incluidas la interceptación de flotas comerciales, las sanciones, la congelación de activos y otros métodos carentes de escrúpulos", ahondó la Cancillería en un comunicado sobre los resultados de la reunión del G20.
La parte rusa subrayó además la importancia de fortalecer un orden mundial multipolar, reformar el sistema de gobernanza económica y hacer frente a la competencia desleal y a las prácticas neocoloniales.
Agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
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Rusia obtiene información de EEUU sobre la preparación de un atentado en Moscú, informa el FSB ruso
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, encabeza la delegación rusa en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, que se lleva a cabo en Atlanta los días 30 y 31 de octubre.

Este encuentro constituye un evento diplomático fundamental de cara a la cumbre de líderes del G20, que tendrá lugar en Miami los días 14 y 15 de diciembre.
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