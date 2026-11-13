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Las deudas asfixian a Alemania: más de 1 de cada 10 personas está endeudada, muestran datos
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El aumento del coste de vida agrava el endeudamiento de los alemanes: ya hay 7,36 millones de personas con deudas excesivas, según un estudio de la agencia de... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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En octubre, el número de adultos con un nivel excesivo de endeudamiento aumentó un 4% (293.000 personas) en comparación con el mismo mes del año pasado. El incremento fue especialmente pronunciado entre los jóvenes menores de 30 años: su número creció un 5,8%, hasta alcanzar los 1,17 millones.Según el estudio, entre las causas más frecuentes del sobreendeudamiento están las enfermedades, las adicciones, los accidentes y el desempleo. A estos factores se suman el encarecimiento de la vida, la energía y la vivienda, así como el deterioro de la situación del mercado laboral. En los últimos meses se han perdido numerosos puestos de trabajo bien remunerados en el sector industrial.El sobreendeudamiento aumentó en todos los estados federados alemanes, aunque existen importantes diferencias regionales. Bremen registra la mayor proporción de personas endeudadas, con casi el 16% de la población adulta. Las tasas más bajas corresponden a Baviera (7,58%), Baden-Wurttemberg (8,73%) y Brandeburgo (9,15%).El aumento se produce en un contexto de debilidad económica prolongada en Alemania. Tras años de inflación elevada, encarecimiento de la energía (Berlín se ve obligado a pagar por el gas cinco veces más que en 2020) y de la vivienda y un mercado laboral cada vez menos dinámico, muchos hogares han agotado sus reservas financieras. El Bundesbank, banco central, ha advertido, además, de que el bajo crecimiento, la elevada deuda pública y las tensiones en los mercados inmobiliario y bursátil plantean riesgos crecientes para la estabilidad financiera del país.
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Las deudas asfixian a Alemania: más de 1 de cada 10 personas está endeudada, muestran datos

09:21 GMT 13.11.2026
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Monedas de euro reposan sobre una mesa en Múnich, Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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El aumento del coste de vida agrava el endeudamiento de los alemanes: ya hay 7,36 millones de personas con deudas excesivas, según un estudio de la agencia de cobro de deudas Creditreform. Entre las razones se encuentran los precios exorbitantes de la calefacción y la electricidad, la vivienda y los bienes.
En octubre, el número de adultos con un nivel excesivo de endeudamiento aumentó un 4% (293.000 personas) en comparación con el mismo mes del año pasado. El incremento fue especialmente pronunciado entre los jóvenes menores de 30 años: su número creció un 5,8%, hasta alcanzar los 1,17 millones.
Según el estudio, entre las causas más frecuentes del sobreendeudamiento están las enfermedades, las adicciones, los accidentes y el desempleo. A estos factores se suman el encarecimiento de la vida, la energía y la vivienda, así como el deterioro de la situación del mercado laboral. En los últimos meses se han perdido numerosos puestos de trabajo bien remunerados en el sector industrial.
El sobreendeudamiento aumentó en todos los estados federados alemanes, aunque existen importantes diferencias regionales. Bremen registra la mayor proporción de personas endeudadas, con casi el 16% de la población adulta. Las tasas más bajas corresponden a Baviera (7,58%), Baden-Wurttemberg (8,73%) y Brandeburgo (9,15%).
El aumento se produce en un contexto de debilidad económica prolongada en Alemania. Tras años de inflación elevada, encarecimiento de la energía (Berlín se ve obligado a pagar por el gas cinco veces más que en 2020) y de la vivienda y un mercado laboral cada vez menos dinámico, muchos hogares han agotado sus reservas financieras. El Bundesbank, banco central, ha advertido, además, de que el bajo crecimiento, la elevada deuda pública y las tensiones en los mercados inmobiliario y bursátil plantean riesgos crecientes para la estabilidad financiera del país.
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