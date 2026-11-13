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La crisis laboral erosiona la imagen de Milei a un año de las elecciones presidenciales, señalan medios

La crisis laboral erosiona la imagen de Milei a un año de las elecciones presidenciales, señalan medios

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El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un deterioro de su imagen pública: el 62% de los ciudadanos lo evalúa negativamente, según una encuesta de... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T19:05+0000

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De acuerdo con el sondeo, la valoración negativa de Javier Milei aumentó del 59% al 62% respecto a la medición anterior, mientras que la positiva cayó del 38% al 36%. Por su parte, los índices de aprobación de sus principales rivales políticos mejoraron, aunque siguen siendo mayoritariamente impopulares.Paralelamente, el desempleo pasó a encabezar la lista de los principales problemas del país: el 50,2% de los encuestados lo señaló como una de sus mayores preocupaciones, 6,2 puntos porcentuales más que en septiembre. La inflación, que hasta ahora ocupaba el centro del debate económico, fue mencionada por aproximadamente un tercio de los participantes.Como señalan los medios estadounidenses, este cambio de prioridades supone un desafío para el Gobierno. La política económica de Milei se ha centrado en gran medida en controlar la inflación, pero los ciudadanos evalúan cada vez más a las autoridades por su capacidad para generar empleo y garantizar ingresos estables.Desde la llegada de Milei al poder, en diciembre de 2023, el sector privado formal ha perdido puestos de trabajo casi todos los meses. Además, cerca del 70% de los encuestados considera negativa la situación del mercado laboral argentino.Las consecuencias políticas podrían ser importantes, ya que falta aproximadamente un año para las próximas elecciones presidenciales. Según los medios, las probabilidades de una victoria de Milei en los mercados de predicción han disminuido. A esto se suma la posibilidad de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, no preste ayuda financiera a su aliado argentino, como hizo en vísperas de las elecciones legislativas de 2025, tras la victoria de los demócratas en las elecciones de EEUU.

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