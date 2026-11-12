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¿Por qué Uruguay ofrece a Bolivia una salida al océano Atlántico?
¿Por qué Uruguay ofrece a Bolivia una salida al océano Atlántico?
Sputnik Mundo
Montevideo presentó a La Paz una alternativa logística para ampliar sus rutas de exportación mediante el puerto de Nueva Palmira (suroeste), que ofrece... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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La propuesta fue expuesta ante empresarios y representantes de la Cámara de Exportadores de Bolivia (CADEX) durante una misión oficial uruguaya en Santa Cruz (este). El objetivo es establecer una ruta comercial a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.El capitán del puerto de Nueva Palmira, Nicolás Suárez, explicó al diario boliviano El Deber que Bolivia cuenta con un espacio dentro de la terminal para almacenar mercancías en tránsito, infraestructura que busca recuperar y fortalecer para facilitar las operaciones comerciales.La ruta conecta puertos bolivianos como Quijarro y Busch con Nueva Palmira mediante barcazas que recorren más de 2.400 kilómetros por la hidrovía. Desde Uruguay, la carga puede transferirse a buques oceánicos con destino a distintos mercados internacionales.Suárez indicó que una barcaza puede transportar un volumen equivalente al de aproximadamente 16 camiones. Sin embargo, advirtió que las condiciones de navegación, especialmente las bajantes de los ríos, pueden reducir la capacidad de carga y afectar los tiempos de traslado. Entre los beneficios ofrecidos figuran regímenes como el puerto libre y las zonas francas, además de tarifas preferenciales y espacios para almacenamiento y transbordo. Los costos dependen del tipo de mercancía y de los servicios requeridos.Nueva Palmira movilizó 1,75 millones de toneladas en tránsitos generales durante el año. También registró el movimiento de 6,7 millones de toneladas de mineral de hierro procedente de Brasil en 2025. Asimismo, proyecta alcanzar 10 millones este año y 14 millones en 2027.El puerto mantiene operaciones con más de 80 empresas y conexiones comerciales con Paraguay, Argentina y Brasil, además de facilitar exportaciones regionales hacia destinos como China.El siguiente paso, señaló Suárez, será concretar operaciones y definir los volúmenes que los exportadores bolivianos podrían movilizar por esta vía. La propuesta también contempla el transporte de combustibles y productos a granel.
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¿Por qué Uruguay ofrece a Bolivia una salida al océano Atlántico?

06:55 GMT 12.11.2026
© Foto : Empresa Brasil de Comunicação / TV BrasilTramo de la hidrovía Paraguay-Paraná, agosto de 2023
Tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná, agosto de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
© Foto : Empresa Brasil de Comunicação / TV Brasil
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Montevideo presentó a La Paz una alternativa logística para ampliar sus rutas de exportación mediante el puerto de Nueva Palmira (suroeste), que ofrece conexión con el Atlántico, almacenamiento y tarifas especiales para mercancías bolivianas.
La propuesta fue expuesta ante empresarios y representantes de la Cámara de Exportadores de Bolivia (CADEX) durante una misión oficial uruguaya en Santa Cruz (este). El objetivo es establecer una ruta comercial a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.
El capitán del puerto de Nueva Palmira, Nicolás Suárez, explicó al diario boliviano El Deber que Bolivia cuenta con un espacio dentro de la terminal para almacenar mercancías en tránsito, infraestructura que busca recuperar y fortalecer para facilitar las operaciones comerciales.
La ruta conecta puertos bolivianos como Quijarro y Busch con Nueva Palmira mediante barcazas que recorren más de 2.400 kilómetros por la hidrovía. Desde Uruguay, la carga puede transferirse a buques oceánicos con destino a distintos mercados internacionales.
Suárez indicó que una barcaza puede transportar un volumen equivalente al de aproximadamente 16 camiones. Sin embargo, advirtió que las condiciones de navegación, especialmente las bajantes de los ríos, pueden reducir la capacidad de carga y afectar los tiempos de traslado.
Un remolcador navega por el río Paraguay con barcazas que transportan mineral de hierro - Sputnik Mundo, 1920, 24.04.2026
América Latina
Gobierno de Bolivia apostará por la hidrovía Paraguay-Paraná para llegar a mercados internacionales
24 de abril, 03:41 GMT
Entre los beneficios ofrecidos figuran regímenes como el puerto libre y las zonas francas, además de tarifas preferenciales y espacios para almacenamiento y transbordo. Los costos dependen del tipo de mercancía y de los servicios requeridos.
Nueva Palmira movilizó 1,75 millones de toneladas en tránsitos generales durante el año. También registró el movimiento de 6,7 millones de toneladas de mineral de hierro procedente de Brasil en 2025. Asimismo, proyecta alcanzar 10 millones este año y 14 millones en 2027.
El puerto mantiene operaciones con más de 80 empresas y conexiones comerciales con Paraguay, Argentina y Brasil, además de facilitar exportaciones regionales hacia destinos como China.
El siguiente paso, señaló Suárez, será concretar operaciones y definir los volúmenes que los exportadores bolivianos podrían movilizar por esta vía. La propuesta también contempla el transporte de combustibles y productos a granel.
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