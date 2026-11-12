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Las FFAA rusas registran más de 1.000 bajas ucranianas en un día de combates
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Durante esta jornada de combates, Rusia registró un aproximado de 1.200 bajas en las filas de las FFAA de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.En las últimas 24 horas, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra aeródromos militares y puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 154 zonas.
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Las FFAA rusas registran más de 1.000 bajas ucranianas en un día de combates

12:33 GMT 12.11.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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Durante esta jornada de combates, Rusia registró un aproximado de 1.200 bajas en las filas de las FFAA de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el transcurso de las operaciones, fueron inutilizados 13 vehículos blindados, agregan.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.
En las últimas 24 horas, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra aeródromos militares y puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 154 zonas.

"La defensa antiaérea rusa interceptó tres bombas guiadas y 407 drones", indica el comunicado diario de la entidad castrense.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 285.458 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.615 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.796 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.917 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.034 vehículos militares especiales.

Mercenarios en la zona de la operación militar de Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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