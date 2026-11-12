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La caída de Ueno Bank traslada la crisis al sistema energético de Paraguay, advierten expertos

La caída de Ueno Bank traslada la crisis al sistema energético de Paraguay, advierten expertos

Sputnik Mundo

La empresa estatal de energía eléctrica de Paraguay perdió más de 90 millones de dólares por el cierre de Ueno Bank y, sumado a ello, alertó que algunas obras... 12.11.2026, Sputnik Mundo

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La crisis financiera desatada en Asunción tras la disolución de la entidad financiera amenaza también al sistema eléctrico del país sudamericano, dado que, tanto la compañía nacional de energía eléctrica como su principal represa hidroeléctrica, mantenían cuantiosos fondos en el banco que quebró.Según informaron desde la firma a medios paraguayos, la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) tenía más de 90 millones de dólares depositados en Ueno Bank, entre depósitos a la vista y pagos de clientes hecho a través de las plataformas del banco y fondos provenientes de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, que serían destinados a financiar obras de infraestructura eléctrica.Félix Sosa, que asumió como presidente de ANDE en el marco de los cambios dispuestos por el presidente Pedro Alliana, reconoció al medio paraguayo ABC que la empresa estatal todavía "no sabe cómo recuperar esos recursos". Ante ello, estimó que algunas de las obras de mantenimiento y fortalecimiento del sistema eléctrico que estaban previstas deberán postergarse.A su vez, la central hidroeléctrica de Itaipú (este), la más importante de Paraguay y la segunda más grande del mundo, reconoció que tenía unos 183 millones de dólares depositados en Ueno Bank, aunque aseguró que la pérdida "no afecta el normal desarrollo de actividades" de la terminal.Obras sin realizarEn diálogo con Sputnik, el ingeniero electricista y exgerente de ANDE Fabián Cáceres explicó que entre el dinero que la compañía estatal perdió, hay fondos destinados a "obras demasiado importantes", como la ampliación de subestaciones de energía en la zona central de la nación sudamericana y en el área metropolitana de Asunción, así como nuevas líneas de transmisión en los alrededores de la capital, la zona de mayor consumo paraguayo.Además, el experto señaló que los fondos para estas obras venían de acuerdos con el BID y otros entes, por lo que ese dinero "nunca podría haberse colocado en un banco de tan baja calificación" como el que acaba de cerrarse.En ese sentido, expresó que es probable que, tal como sucedió con otros organismos públicos, la decisión de depositar fondos en ese banco se tomó a partir de "instrucciones del propio Gobierno". Ahora, subrayó, "ese dinero ya está prácticamente perdido".Con muy pocas posibilidades de recuperar los fondos perdidos en Ueno Bank, Cáceres consideró que la compañía deberá "atrasar mucho más" las obras previstas que, en muchos casos, ya tenían un retraso de dos años.Para el especialista, si la empresa estatal no logra cumplir con los proyectos estimados, es posible que algunas zonas de la nación sudamericana con alta demanda, como el área metropolitana de Asunción, experimenten problemas de suministros. "Probablemente, ya no se va a poder atender ningún pedido de nueva conexión y en algún momento de alta demanda, como días de mucho calor, es muy posible que haya algún corte rotativo", especificó.Un problema que ahonda el déficitMercedes Canese, experta en energía y exviceministra de Energía de Paraguay, comentó en charla para este medio que la pérdida de estos fondos para obras golpea al sistema energético paraguayo, en un momento en el que ya sufre "un déficit de infraestructura eléctrica que se agudiza por el exceso de consumo de empresas electrointensivas".En ese sentido, detalló que la creciente instalación de centros de datos, empresas vinculadas a la criptominería o a la Inteligencia Artificial han multiplicado el consumo de electricidad, adelantando en varios años la fecha en que Asunción se quede sin excedentes hidroeléctricos, originalmente prevista para 2039.Canese coincidió en que los paraguayos comenzarán a sufrir el próximo verano las consecuencias de esta crisis energética, apalancada por la falta de estos más de 90 millones de dólares perdidos en Ueno Bank y la decisión de no reinvertir en el propio sistema eléctrico la renta de las propias centrales hidroeléctricas locales.Canese se mostró convencida de que el Gobierno de Alliana buscará continuar la misma senda marcada por el destituido Santiago Peña, creando las condiciones para una "privatización" del sistema eléctrico que coloque firmas privadas en el lugar que hoy ocupa, de forma monopólica, la ANDE.En ese proceso, aseguró, han aparecido en el sistema eléctrico "las mismas señales que ya teníamos con el sistema financiero", con la modificación de normas que podrían favorecer a actores privados. "Vemos todas las señales de que van a privatizar el sistema eléctrico y vendrá una crisis eléctrica muy grande porque habrá apagones y tarifazos, que pueden ser de entre el 200% y el 500%", complementó.

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