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Exigen la dimisión del ministro del Interior de España por abuso policial en huelga general
Exigen la dimisión del ministro del Interior de España por abuso policial en huelga general
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El partido español Podemos exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que calificó de "brutalidad policial" las acciones de... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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Agregó que "esto tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial. (...) La responsabilidad tiene que ser asumida con la dimisión de Marlaska".También el portavoz de la coalición Compromís, Alberto Ibánez, opinó en una entrevista con los medios locales que el ministro Marlaska "debería marcharse".La actuación policial del 11 de noviembre, que Ibáñez calificó de desproporcionada, "no es un hecho aislado". A su juicio, o bien el Partido Socialista (PSOE) no controla a los cuerpos de seguridad del Estado, o bien, si lo hace, "ejerce el poder de forma abusiva e intolerable".De acuerdo con un balance recogido por los medios, la huelga general dejó más de medio centenar de detenidos y cerca de 1.500 incidencias policiales.
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Exigen la dimisión del ministro del Interior de España por abuso policial en huelga general

13:34 GMT 12.11.2026 (actualizado: 13:48 GMT 12.11.2026)
© AP Photo / Bernat ArmangueEl ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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El partido español Podemos exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que calificó de "brutalidad policial" las acciones de las autoridades durante la huelga general del 11 de noviembre, la primera en 14 años en España.
"Cabezas abiertas, costillas rotas, agresiones sexuales, 50 personas detenidas, identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas. (...) Porrazos a personas indefensas que estaban ya en el suelo y gas pimienta. (...) Impedir el legítimo derecho a la huelga, impedir el trabajo de la prensa", declaró la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, al intervenir en el hemiciclo.
Agregó que "esto tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial. (...) La responsabilidad tiene que ser asumida con la dimisión de Marlaska".
También el portavoz de la coalición Compromís, Alberto Ibánez, opinó en una entrevista con los medios locales que el ministro Marlaska "debería marcharse".
La actuación policial del 11 de noviembre, que Ibáñez calificó de desproporcionada, "no es un hecho aislado". A su juicio, o bien el Partido Socialista (PSOE) no controla a los cuerpos de seguridad del Estado, o bien, si lo hace, "ejerce el poder de forma abusiva e intolerable".
De acuerdo con un balance recogido por los medios, la huelga general dejó más de medio centenar de detenidos y cerca de 1.500 incidencias policiales.
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