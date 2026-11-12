Clientes de Ueno Bank no pagarán intereses este mes, según autoridades paraguayas

De acuerdo con el BCP, con esta medida pretende la regularización de las deudas de los clientes afectados por la retención de sus recursos.Esta semana, más del 93% de los cuentahabientes de esta institución bancaria ya pudieron acceder a parte de sus recursos, ello tras la intervención de la entidad por problemas de solvencia. Cerca de 1,7 millones de personas recuperaron cerca de 340 millones de dólares, según información oficial.
Tras la crisis derivada del cierre de la entidad bancaria, que afectó a alrededor de tres millones de clientes, el Banco Central del Paraguay determinó apoyar a los cuentahabientes con la exención de multas por no cumplir con algunas obligaciones financieras.
"Se ha dispuesto la exoneración de los intereses moratorios y punitorios correspondientes a obligaciones pendientes de pago por préstamos, tarjetas de crédito y demás operaciones crediticias que tengan con Ueno Bank, hasta el 30 de noviembre", refirió el organismo en un comunicado.
De acuerdo con el BCP, con esta medida pretende la regularización de las deudas de los clientes afectados por la retención de sus recursos.