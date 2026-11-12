Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261112/clientes-de-ueno-bank-no-pagaran-intereses-este-mes-segun-autoridades-paraguayas-1175851357.html
Clientes de Ueno Bank no pagarán intereses este mes, según autoridades paraguayas
Clientes de Ueno Bank no pagarán intereses este mes, según autoridades paraguayas
Sputnik Mundo
Tras la crisis derivada del cierre de la entidad bancaria, que afectó a alrededor de tres millones de clientes, el Banco Central del Paraguay determinó apoyar... 12.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-12T20:30+0000
2026-11-12T20:30+0000
américa latina
ueno bank
paraguay
bancos
sector bancario
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/06/1175771642_0:33:1024:610_1920x0_80_0_0_9f34ff73c3649fe019ebe18da9b8010c.jpg
De acuerdo con el BCP, con esta medida pretende la regularización de las deudas de los clientes afectados por la retención de sus recursos.Esta semana, más del 93% de los cuentahabientes de esta institución bancaria ya pudieron acceder a parte de sus recursos, ello tras la intervención de la entidad por problemas de solvencia. Cerca de 1,7 millones de personas recuperaron cerca de 340 millones de dólares, según información oficial.
paraguay
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/06/1175771642_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_601d93c86a1441ae35121ac913599c57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ueno bank, paraguay, bancos, sector bancario
ueno bank, paraguay, bancos, sector bancario

Clientes de Ueno Bank no pagarán intereses este mes, según autoridades paraguayas

20:30 GMT 12.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzSede de Ueno Bank en Paraguay.
Sede de Ueno Bank en Paraguay. - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
Síguenos en
Tras la crisis derivada del cierre de la entidad bancaria, que afectó a alrededor de tres millones de clientes, el Banco Central del Paraguay determinó apoyar a los cuentahabientes con la exención de multas por no cumplir con algunas obligaciones financieras.
"Se ha dispuesto la exoneración de los intereses moratorios y punitorios correspondientes a obligaciones pendientes de pago por préstamos, tarjetas de crédito y demás operaciones crediticias que tengan con Ueno Bank, hasta el 30 de noviembre", refirió el organismo en un comunicado.
De acuerdo con el BCP, con esta medida pretende la regularización de las deudas de los clientes afectados por la retención de sus recursos.
Esta semana, más del 93% de los cuentahabientes de esta institución bancaria ya pudieron acceder a parte de sus recursos, ello tras la intervención de la entidad por problemas de solvencia. Cerca de 1,7 millones de personas recuperaron cerca de 340 millones de dólares, según información oficial.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала