Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261111/mas-de-un-90-de-clientes-de-ueno-bank-ya-recibieron-parte-de-sus-ahorros-banco-central-de-paraguay-1175827889.html
Más de un 90% de clientes de Ueno Bank ya recibieron parte de sus ahorros: Banco Central de Paraguay
Más de un 90% de clientes de Ueno Bank ya recibieron parte de sus ahorros: Banco Central de Paraguay
Sputnik Mundo
El 93,1% de los cuentahabientes de esta institución bancaria con garantía estatal ya pudieron acceder a parte de sus recursos, a una semana de la intervención... 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T04:39+0000
2026-11-11T04:39+0000
américa latina
santiago peña
ueno bank
paraguay
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175827732_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_ef1e4747900e328cb5c7f71ee4191ab7.jpg
Cerca de 1,7 millones de personas recuperaron unos 340 millones de dólares, detalló el banco central del país.El director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel, indicó que la institución identificó a 1.867 millones de clientes con derecho a recibir dichos recursos. La devolución se aceleró en medio de protestas y tensiones sociales tras el colapso del banco, que tenía alrededor de tres millones de clientes a nivel nacional, y la renuncia del expresidente Santiago Peña. Sin embargo, las afectaciones van más allá de los depósitos particulares: Ueno Bank mantenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución aún es incierta. El Banco Central no precisó cuántos clientes quedaron fuera de la cobertura del fondo de garantías.
https://noticiaslatam.lat/20261110/paraguay-vive-una-crisis-que-abarca-a-todo-el-sistema-en-su-conjunto-1175803573.html
paraguay
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175827732_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_2b58013b3628bdf5807c1c2329b15dc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
santiago peña, ueno bank, paraguay
santiago peña, ueno bank, paraguay

Más de un 90% de clientes de Ueno Bank ya recibieron parte de sus ahorros: Banco Central de Paraguay

04:39 GMT 11.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzFachada de Ueno Bank en Paraguay
Fachada de Ueno Bank en Paraguay - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
Síguenos en
El 93,1% de los cuentahabientes de esta institución bancaria con garantía estatal ya pudieron acceder a parte de sus recursos, a una semana de la intervención de la entidad por problemas de solvencia.
Cerca de 1,7 millones de personas recuperaron unos 340 millones de dólares, detalló el banco central del país.
Oficiales del Ejército de Paraguay durante la presentación del operativo 'Escudo Guaraní' en noviembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
América Latina
Paraguay vive "una crisis que abarca a todo el sistema en su conjunto", dice analista
ayer, 01:21 GMT
El director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel, indicó que la institución identificó a 1.867 millones de clientes con derecho a recibir dichos recursos. La devolución se aceleró en medio de protestas y tensiones sociales tras el colapso del banco, que tenía alrededor de tres millones de clientes a nivel nacional, y la renuncia del expresidente Santiago Peña.

Sin embargo, las afectaciones van más allá de los depósitos particulares: Ueno Bank mantenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución aún es incierta. El Banco Central no precisó cuántos clientes quedaron fuera de la cobertura del fondo de garantías.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала