Más de un 90% de clientes de Ueno Bank ya recibieron parte de sus ahorros: Banco Central de Paraguay

Cerca de 1,7 millones de personas recuperaron unos 340 millones de dólares, detalló el banco central del país.El director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel, indicó que la institución identificó a 1.867 millones de clientes con derecho a recibir dichos recursos. La devolución se aceleró en medio de protestas y tensiones sociales tras el colapso del banco, que tenía alrededor de tres millones de clientes a nivel nacional, y la renuncia del expresidente Santiago Peña. Sin embargo, las afectaciones van más allá de los depósitos particulares: Ueno Bank mantenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución aún es incierta. El Banco Central no precisó cuántos clientes quedaron fuera de la cobertura del fondo de garantías.
El director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel, indicó que la institución identificó a 1.867 millones de clientes con derecho a recibir dichos recursos. La devolución se aceleró en medio de protestas y tensiones sociales tras el colapso del banco, que tenía alrededor de tres millones de clientes a nivel nacional, y la renuncia del expresidente Santiago Peña.
Sin embargo, las afectaciones van más allá de los depósitos particulares: Ueno Bank mantenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución aún es incierta. El Banco Central no precisó cuántos clientes quedaron fuera de la cobertura del fondo de garantías.
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