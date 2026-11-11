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Nueva crisis migratoria en España: Canarias afronta una llegada récord de migrantes
Nueva crisis migratoria en España: Canarias afronta una llegada récord de migrantes
Sputnik Mundo
España se enfrenta a una nueva crisis migratoria, esta vez en las islas Canarias. La llegada de miles de personas en embarcaciones ha llevado a las autoridades... 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T19:25+0000
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En las últimas cinco semanas, 8.000 migrantes han llegado a la isla de El Hierro, cuya población apenas alcanza los 11.500 habitantes. Esta llegada masiva ha generado una situación insostenible para los servicios de emergencia, que se ven desbordados. Las autoridades regionales han instado al Gobierno central a reforzar de inmediato los recursos sanitarios, policiales y de transporte.La isla ha declarado el estado de emergencia. Entretanto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su descontento con el Gobierno de España y ha afirmado que ya se le había advertido del aumento del flujo migratorio en la ruta atlántica, pero que no se adoptaron las medidas necesarias a tiempo.Mientras tanto, las embarcaciones siguen llegando a diario. Algunos días, el ritmo de llegadas a la isla supera incluso los niveles registrados en 2024, año en que se alcanzaron cifras récord, informan los medios de comunicación citando a las autoridades.Según expertos de la ONU, la ruta atlántica es una de las más peligrosas del mundo para los migrantes. Además de las precarias condiciones de las embarcaciones, las fuertes corrientes oceánicas del Atlántico arrastran con frecuencia las barcas mar adentro, reduciendo drásticamente las posibilidades de supervivencia de sus ocupantes.Anteriormente, España enfrentó una crisis migratoria en Ceuta, que se agravó tras la entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe, lo que sometió a una presión sin precedentes a los servicios fronterizos, al sistema de acogida de migrantes y a los servicios sociales, especialmente a los encargados de atender a los menores.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó al territorio marroquí.
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Nueva crisis migratoria en España: Canarias afronta una llegada récord de migrantes
España se enfrenta a una nueva crisis migratoria, esta vez en las islas Canarias. La llegada de miles de personas en embarcaciones ha llevado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la afluencia de migrantes podría alcanzar cifras récord.
En las últimas cinco semanas, 8.000 migrantes han llegado a la isla de El Hierro, cuya población apenas alcanza los 11.500 habitantes. Esta llegada masiva ha generado una situación insostenible para los servicios de emergencia, que se ven desbordados. Las autoridades regionales han instado al Gobierno central a reforzar de inmediato los recursos sanitarios, policiales y de transporte.
La isla ha declarado el estado de emergencia. Entretanto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su descontento con el Gobierno de España y ha afirmado que ya se le había advertido del aumento del flujo migratorio en la ruta atlántica, pero que no se adoptaron las medidas necesarias a tiempo.
Mientras tanto, las embarcaciones siguen llegando a diario. Algunos días, el ritmo de llegadas a la isla supera incluso los niveles registrados en 2024, año en que se alcanzaron cifras récord, informan los medios de comunicación citando a las autoridades.
8 de noviembre, 16:18 GMT
Según expertos de la ONU, la ruta atlántica es una de las más peligrosas del mundo para los migrantes. Además de las precarias condiciones de las embarcaciones, las fuertes corrientes oceánicas del Atlántico arrastran con frecuencia las barcas mar adentro, reduciendo drásticamente las posibilidades de supervivencia de sus ocupantes.
Anteriormente, España enfrentó una crisis migratoria en Ceuta
, que se agravó tras la entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026
. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes
irrumpieron en la urbe, lo que sometió a una presión sin precedentes a los servicios fronterizos, al sistema de acogida de migrantes y a los servicios sociales, especialmente a los encargados de atender a los menores.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó al territorio marroquí.
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