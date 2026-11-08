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Sánchez promete convocar una comisión para tratar la crisis migratoria en Canarias, según el jefe regional
Sánchez promete convocar una comisión para tratar la crisis migratoria en Canarias, según el jefe regional
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informó que había mantenido una conversación con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, para transmitirle la... 08.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-08T16:18+0000
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Según Clavijo, Sánchez se comprometió a convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración el próximo 10 de noviembre en Moncloa, así como a reforzar los recursos sanitarios mediante la Secretaría de Estado de Migraciones.La reunión deberá servir para acordar entre ambos gobiernos y los ministerios competentes un plan de actuación conjunto, con medidas concretas, responsables y plazos de ejecución, precisó el presidente de Canarias.Asimismo, Clavijo señaló que había solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner."Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa", expresó.Previamente, Clavijo pidió a Bruselas que, en coordinación con el Gobierno español, evalúe de inmediato la situación, active los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación.En octubre de 2026, Canarias registró 6.194 llegadas irregulares de migrantes, según el reciente balance del Ministerio del Interior español. En este contexto, El Hierro, la isla más occidental del archipiélago y con una población de alrededor de 12.000 habitantes, se ha situado entre los principales puntos de atención debido al incremento de la presión migratoria.
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Sánchez promete convocar una comisión para tratar la crisis migratoria en Canarias, según el jefe regional
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informó que había mantenido una conversación con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, para transmitirle la gravedad de la situación que atraviesa la isla de El Hierro ante el aumento de las llegadas de migrantes y el creciente malestar de la población.
"Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado", escribió en X.
Según Clavijo, Sánchez se comprometió a convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración el próximo 10 de noviembre en Moncloa, así como a reforzar los recursos sanitarios mediante la Secretaría de Estado de Migraciones.
La reunión deberá servir para acordar entre ambos gobiernos y los ministerios competentes un plan de actuación conjunto, con medidas concretas, responsables y plazos de ejecución, precisó el presidente de Canarias.
Asimismo, Clavijo señaló que había solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.
"Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa", expresó.
2 de noviembre, 18:51 GMT
Previamente, Clavijo pidió a Bruselas que, en coordinación con el Gobierno español, evalúe de inmediato la situación
, active los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación.
En octubre de 2026, Canarias registró 6.194 llegadas irregulares de migrantes, según el reciente balance del Ministerio del Interior español. En este contexto, El Hierro, la isla más occidental del archipiélago y con una población de alrededor de 12.000 habitantes, se ha situado entre los principales puntos de atención debido al incremento de la presión migratoria.
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