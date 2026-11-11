México ocupa el sexto lugar mundial en recepción de inversión extranjera directa

México se ubicó como la sexta economía con mayor recepción de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026, detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y República Checa.De acuerdo con el diario La Jornada, entre enero y junio, el país latinoamericano recibió 34.967 millones de dólares en inversiones, mientras que las rentas generadas para empresas extranjeras que ya operaban en territorio nacional alcanzaron 43.650 millones.Las estadísticas del organismo muestran que Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido registraron pagos brutos de rentas por IED superiores a los de México durante el mismo periodo.Al cierre de 2025, el valor acumulado de la inversión extranjera directa en el país ascendió a 812.119 millones de dólares, equivalente a más del 44,3% del producto interno bruto (PIB). Esa inversión generó dividendos por 46.021 millones de dólares.A escala mundial, los flujos de IED aumentaron 28% en la primera mitad de 2026, hasta alcanzar un billón 198.000 millones de dólares.
La nación latinoamericana captó casi 35.000 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, aunque las rentas de empresas extranjeras superaron los 43.000 millones, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
México se ubicó como la sexta economía con mayor recepción de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026, detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y República Checa.
De acuerdo con el diario La Jornada, entre enero y junio, el país latinoamericano recibió 34.967 millones de dólares en inversiones, mientras que las rentas generadas para empresas extranjeras que ya operaban en territorio nacional alcanzaron 43.650 millones.
Las estadísticas del organismo muestran que Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido registraron pagos brutos de rentas por IED superiores a los de México durante el mismo periodo.
Al cierre de 2025, el valor acumulado de la inversión extranjera directa en el país ascendió a 812.119 millones de dólares, equivalente a más del 44,3% del producto interno bruto (PIB). Esa inversión generó dividendos por 46.021 millones de dólares.
A escala mundial, los flujos de IED aumentaron 28% en la primera mitad de 2026, hasta alcanzar un billón 198.000 millones de dólares.
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