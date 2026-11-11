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La Operación Rincón del Oso provocó una oleada de deserciones en las filas ucranianas
La Operación Rincón del Oso provocó una oleada de deserciones en las filas ucranianas
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Tras la Operación Rincón del Oso, llevada a cabo por las tropas rusas y que permitió tomar el control de cientos de kilómetros cuadrados, se registraron casos... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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Se detalla que hace varios meses, después de la ofensiva rusa, la 151.ª Brigada de las FFAA ucranianas fue trasladada a la ciudad de Chugúyev para reponer sus efectivos tras las bajas sufridas en los combates en la zona de operaciones de la región de Járkov.De acuerdo con el mandatario, la operación fue un éxito. Asimismo, señaló que cercar y destruir una agrupación militar tan numerosa en un territorio de más de 400 kilómetros cuadrados es un acontecimiento fuera de lo común.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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La Operación Rincón del Oso provocó una oleada de deserciones en las filas ucranianas

13:57 GMT 11.11.2026
© AP Photo / Iryna RybakovaUn soldado ucraniano en la zona de loa operación militar especial
Un soldado ucraniano en la zona de loa operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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Tras la Operación Rincón del Oso, llevada a cabo por las tropas rusas y que permitió tomar el control de cientos de kilómetros cuadrados, se registraron casos de deserción masiva en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó a Sputnik una fuente de los organismos de seguridad rusos.
Se detalla que hace varios meses, después de la ofensiva rusa, la 151.ª Brigada de las FFAA ucranianas fue trasladada a la ciudad de Chugúyev para reponer sus efectivos tras las bajas sufridas en los combates en la zona de operaciones de la región de Járkov.

"A su llegada a la zona de reposición, la brigada se encontró con numerosos casos de abandono no autorizado del servicio y enfermedades contraídas por los militares durante su permanencia en las posiciones, muchas de las cuales acaban siendo mortales", detalló.

Durante la Operación Rincón del Oso, las tropas rusas liberaron 28 localidades y 461 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Járkov, además de eliminar a 1.810 combatientes de las FFAA de Ucrania.

La operación se desarrolló en varias fases a lo largo de 2026. El 16 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue informado de su conclusión.

De acuerdo con el mandatario, la operación fue un éxito. Asimismo, señaló que cercar y destruir una agrupación militar tan numerosa en un territorio de más de 400 kilómetros cuadrados es un acontecimiento fuera de lo común.
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