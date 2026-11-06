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La prolongación del conflicto amenaza a Ucrania con un colapso demográfico, según medios

La prolongación del conflicto amenaza a Ucrania con un colapso demográfico, según medios

Sputnik Mundo

Desde 2022, la población de los territorios bajo control de Kiev ha caído de 37 a entre 27 y 28 millones de personas. El éxodo de millones de ucranianos hacia... 06.11.2026, Sputnik Mundo

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Según las encuestas, solo el 43% de los refugiados tiene previsto regresar a su país de origen. En 2022, ese porcentaje era del 74%, añadió. En total, se estima que entre 3 y 5 millones de ucranianos residen en Rusia y otros 5 millones viven en el extranjero, principalmente en países europeos.También se señaló que la tasa de natalidad en Ucrania ha caído hasta situarse entre 0,8 y 0,9 hijos por mujer, frente a los 1,2 registrados en 2020. Para garantizar el reemplazo generacional y mantener estable la población, este indicador debe alcanzar los 2,1 hijos por mujer.Además, en el primer semestre de 2026, por cada nacimiento se registraron más de tres fallecimientos. La generación nacida en Ucrania durante las décadas de 1990 y 2000 es actualmente la más numerosa, destacaron los informes.Según datos de la ONU citados por los medios, el escenario más probable apunta a una reducción anual de la población ucraniana de entre el 0,7% y el 0,9%. De mantenerse esta tendencia, Ucrania tendría unos 25 millones de habitantes en 2040, siempre que las hostilidades no se prolonguen hasta la década de 2030.Al mismo tiempo, los demógrafos advierten de que la tasa de natalidad podría seguir cayendo en los próximos años, hasta situarse en 0,6 hijos por mujer.De acuerdo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Ucrania ya afronta un déficit de mano de obra de 2,5 millones de personas. Ante esta situación, el país tendrá que recurrir a la inmigración para cubrir la escasez de trabajadores.

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