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En la UE consideran poco realista la adhesión de Ucrania al bloque en los próximos años, según medios

En la UE consideran poco realista la adhesión de Ucrania al bloque en los próximos años, según medios

Sputnik Mundo

Aunque los líderes europeos expresan públicamente su esperanza de dar la bienvenida a Ucrania al bloque en los próximos años, en privado, diplomáticos y... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T12:35+0000

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Entre quienes comparten esta postura figura un alto diplomático europeo que, bajo condición de anonimato para poder hablar de "asuntos políticos delicados", estimó que la adhesión de Ucrania a la UE no es una perspectiva realista.Los medios citan al experto en ampliación de la UE Gerald Knaus, quien afirma que los políticos de muchos Estados miembros no esperan que Ucrania se adhiera al bloque ni siquiera dentro de 10 años. En este contexto, muchos no se atreven a hablar de ello en público para evitar provocar un "efecto desmoralizador", destacó.Uno de los diplomáticos de la UE también consideró que, de cara a 2027, varios gobiernos estarán demasiado ocupados con sus procesos electorales como para centrarse en justificar la necesidad de ampliar el bloque.Al mismo tiempo, se notó que un país candidato necesita años de negociaciones y reformas para cumplir con los requisitos políticos, democráticos y económicos de la UE. En el caso de Ucrania, el proceso es aún más complicado por la incertidumbre sobre el final del conflicto, los problemas de corrupción y el gran tamaño del país, subrayaron los medios.Además, el apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE cayó del 69% en marzo de 2022 al 47% en la actualidad. Así, el 57% de los encuestados en Francia y Polonia y el 59% en Alemania se oponen a su ingreso en los próximos años, añadieron los informes citando sondeos.Ucrania presentó su solicitud de adhesión en 2022 y las negociaciones oficiales comenzaron en 2024. Según estimaciones de la Comisión Europea reveladas en noviembre, Kiev puede cerrar solo siete de los 35 capítulos de negociación en 2027. El organismo también exigió a Ucrania que "demuestre avances significativos" en la lucha contra la corrupción.Esto ocurre en el contexto de que las principales agencias anticorrupción de Ucrania destaparon varias tramas de corrupción, dejando expuestos a los miembros de los círculos más íntimos de Volodímir Zelenski y lo llevaron a destituir a varios ministros y altos cargos.

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