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Rusia toma el control de una localidad y derriba 802 drones en un día de combates

Rusia toma el control de una localidad y derriba 802 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas se hicieron con el control de una localidad y derribaron 802 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial... 10.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-10T11:42+0000

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Las tropas rusas tomaron el control de la localidad de Nikólskoye, en la región de Sumi.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 305 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas guiadas, 4 misiles Rusty Dagger, al mismo tiempo que derribó 802 aeronaves no tripuladas.La Flota del Mar Negro destruyó 2 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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