Rusia toma el control de una localidad y derriba 802 drones en un día de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación especial militar
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Las tropas rusas se hicieron con el control de una localidad y derribaron 802 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.295 militares en todos los frentes.
Las tropas rusas tomaron el control de la localidad de Nikólskoye, en la región de Sumi.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 305 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas guiadas, 4 misiles Rusty Dagger, al mismo tiempo que derribó 802 aeronaves no tripuladas.
La Flota del Mar Negro destruyó 2 lanchas no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 283.966 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.588 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.903 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.819 vehículos militares especiales.
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