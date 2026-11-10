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Neonazis españoles reciben entrenamiento militar en Ucrania, revelan los medios
Neonazis españoles reciben entrenamiento militar en Ucrania, revelan los medios
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Los miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional fueron entrenados con armas de fuego en Ucrania, reporta la prensa española citando a la Policía del... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el artículo, en agosto de 2026, los miembros del grupo viajaron a Ucrania, donde establecieron contacto con la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov* y participaron en entrenamientos militarizados con chalecos antibalas y fusiles AK-47.La Policía Nacional dispone de pruebas fotográficas y de video de los ensayos, así como de grabaciones de conversaciones entre los neonazis y sus familiares en medio del sonido de sirenas antiaéreas cerca de la línea del frente.Se señala que los participantes de los entrenamientos tenían la intención de transmitir posteriormente a otros miembros del grupo en España las habilidades militares adquiridas en Ucrania. Además, discutieron la posibilidad de un levantamiento armado y la necesidad de crear una estructura capaz de hacer frente a las fuerzas de seguridad españolas, según los materiales de la investigación.El 6 de noviembre, en diferentes partes de España fueron detenidos 14 miembros del Núcleo Nacional. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que lleva la investigación, los acusa de incitación al odio, participación en una asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.De acuerdo con la Policía, al menos dos de los arrestados participaron en los entrenamientos mencionados en Ucrania.Desde Rusia señalaron anteriormente que Ucrania se había convertido desde hace tiempo en un polígono de entrenamiento para elementos criminales de todo el mundo. Además, los instructores militares ucranianos recorren el mundo capacitando a grupos armados, en particular, a los miembros de los cárteles de la droga latinoamericanos, informó en agosto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.* Organización terrorista proscrita en Rusia por extremismo.
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Neonazis españoles reciben entrenamiento militar en Ucrania, revelan los medios

16:03 GMT 10.11.2026
© AP Photo / Juan Carlos RojasNeonazis españoles en una marcha (archivo)
Neonazis españoles en una marcha (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
© AP Photo / Juan Carlos Rojas
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Los miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional fueron entrenados con armas de fuego en Ucrania, reporta la prensa española citando a la Policía del país ibérico. Los militantes planeaban emplear las habilidades adquiridas para emprender acciones antigubernamentales en España, agrega la nota.
De acuerdo con el artículo, en agosto de 2026, los miembros del grupo viajaron a Ucrania, donde establecieron contacto con la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov* y participaron en entrenamientos militarizados con chalecos antibalas y fusiles AK-47.
La Policía Nacional dispone de pruebas fotográficas y de video de los ensayos, así como de grabaciones de conversaciones entre los neonazis y sus familiares en medio del sonido de sirenas antiaéreas cerca de la línea del frente.
Se señala que los participantes de los entrenamientos tenían la intención de transmitir posteriormente a otros miembros del grupo en España las habilidades militares adquiridas en Ucrania.
Además, discutieron la posibilidad de un levantamiento armado y la necesidad de crear una estructura capaz de hacer frente a las fuerzas de seguridad españolas, según los materiales de la investigación.
Mercenarios en la zona de la operación militar de Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
Defensa
Conflicto en Ucrania "está generando conocimiento práctico" para el crimen organizado en América Latina
24 de septiembre, 03:59 GMT
El 6 de noviembre, en diferentes partes de España fueron detenidos 14 miembros del Núcleo Nacional. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que lleva la investigación, los acusa de incitación al odio, participación en una asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
De acuerdo con la Policía, al menos dos de los arrestados participaron en los entrenamientos mencionados en Ucrania.
Desde Rusia señalaron anteriormente que Ucrania se había convertido desde hace tiempo en un polígono de entrenamiento para elementos criminales de todo el mundo. Además, los instructores militares ucranianos recorren el mundo capacitando a grupos armados, en particular, a los miembros de los cárteles de la droga latinoamericanos, informó en agosto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
* Organización terrorista proscrita en Rusia por extremismo.
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