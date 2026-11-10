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Las negociaciones de Abu Dabi abordarán las garantías de seguridad colectiva, declara Lavrov
Las negociaciones de Abu Dabi abordarán las garantías de seguridad colectiva, declara Lavrov
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Los participantes en las conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi debatirán los mecanismos de seguridad colectiva para la región, cuyas garantías... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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En este sentido, recalcó que Rusia cuenta con un documento propio que recoge su propuesta sobre cómo debería configurarse una nueva arquitectura de seguridad en Eurasia que no menoscabe los intereses de ninguna de las partes.La nueva ronda de conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania se desarrolla los días 10 y 11 de noviembre en la capital emiratí de Abu Dabi. La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores, Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.Aunque representantes europeos se desplazaron al lugar de las consultas, el encuentro tiene lugar en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.
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Las negociaciones de Abu Dabi abordarán las garantías de seguridad colectiva, declara Lavrov

09:34 GMT 10.11.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Los participantes en las conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi debatirán los mecanismos de seguridad colectiva para la región, cuyas garantías entrarán en vigor una vez alcanzado un acuerdo integral, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
"Hemos acumulado una experiencia considerable y espero que resulte útil en las negociaciones de Abu Dabi, que comienzan en estos momentos", subrayó.
En este sentido, recalcó que Rusia cuenta con un documento propio que recoge su propuesta sobre cómo debería configurarse una nueva arquitectura de seguridad en Eurasia que no menoscabe los intereses de ninguna de las partes.
La nueva ronda de conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania se desarrolla los días 10 y 11 de noviembre en la capital emiratí de Abu Dabi. La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores, Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.
Aunque representantes europeos se desplazaron al lugar de las consultas, el encuentro tiene lugar en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.
Las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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