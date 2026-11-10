Fiebre papal en Argentina: la visita de León XIV dispara los precios de alquileres temporales

La localidad se prepara para recibir a más de un millón de peregrinos con motivo de la masiva misa programada para este 11 de noviembre, en lo que será el cuarto y final día de actividades del sumo pontífice en el país sudamericano.Ante una capacidad hotelera local sumamente limitada, los residentes de esta ciudad han comenzado a ofrecer habitaciones, casas enteras y espacios al aire libre bajo esquemas de alquiler temporal cuyos precios escalan hasta los 3.500 dólares diarios, e incluso cifras más elevadas en casos excepcionales.Este fenómeno de especulación inmobiliaria y comercial surge en un contexto donde la economía atraviesa un fuerte período de desaceleración del consumo y el empleo formal, lo que ha llevado a cientos de familias a ver en el arribo de fieles una oportunidad de ingresos extraordinarios. El viaje de León XIV a Argentina representa el primer desplazamiento oficial de un máximo pontífice en ejercicio desde 1987.
Medios locales reportan una revolución económica y logística en el municipio de Luján, en la provincia de Buenos Aires (centro).
La localidad se prepara para recibir a más de un millón de peregrinos con motivo de la masiva misa programada para este 11 de noviembre, en lo que será el cuarto y final día de actividades del sumo pontífice en el país sudamericano.
Ante una capacidad hotelera local sumamente limitada, los residentes de esta ciudad han comenzado a ofrecer habitaciones, casas enteras y espacios al aire libre bajo esquemas de alquiler temporal cuyos precios escalan hasta los 3.500 dólares diarios, e incluso cifras más elevadas en casos excepcionales.
Este fenómeno de especulación inmobiliaria y comercial surge en un contexto donde la economía atraviesa un fuerte período de desaceleración del consumo y el empleo formal, lo que ha llevado a cientos de familias a ver en el arribo de fieles una oportunidad de ingresos extraordinarios.
El viaje de León XIV a Argentina representa el primer desplazamiento oficial de un máximo pontífice en ejercicio desde 1987.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).