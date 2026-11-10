Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261110/fiebre-papal-en-argentina-la-visita-de-leon-xiv-dispara-los-precios-de-alquileres-temporales-1175822967.html
Fiebre papal en Argentina: la visita de León XIV dispara los precios de alquileres temporales
Fiebre papal en Argentina: la visita de León XIV dispara los precios de alquileres temporales
Sputnik Mundo
Medios locales reportan una revolución económica y logística en el municipio de Luján, en la provincia de Buenos Aires (centro). 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T22:35+0000
2026-11-10T22:36+0000
américa latina
sociedad
argentina
religión
papa
león xiv
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/04/1172917876_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9bac54aa32d3492cbed66d0ef8616e30.jpg
La localidad se prepara para recibir a más de un millón de peregrinos con motivo de la masiva misa programada para este 11 de noviembre, en lo que será el cuarto y final día de actividades del sumo pontífice en el país sudamericano.Ante una capacidad hotelera local sumamente limitada, los residentes de esta ciudad han comenzado a ofrecer habitaciones, casas enteras y espacios al aire libre bajo esquemas de alquiler temporal cuyos precios escalan hasta los 3.500 dólares diarios, e incluso cifras más elevadas en casos excepcionales.Este fenómeno de especulación inmobiliaria y comercial surge en un contexto donde la economía atraviesa un fuerte período de desaceleración del consumo y el empleo formal, lo que ha llevado a cientos de familias a ver en el arribo de fieles una oportunidad de ingresos extraordinarios. El viaje de León XIV a Argentina representa el primer desplazamiento oficial de un máximo pontífice en ejercicio desde 1987.
https://noticiaslatam.lat/20261109/la-economia-debe-estar-al-servicio-de-la-persona-papa-leon-xiv-desde-argentina-1175794550.html
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/04/1172917876_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8de9cb1303b3c47cc3b46575f8d870c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, argentina, religión, papa, león xiv
sociedad, argentina, religión, papa, león xiv

Fiebre papal en Argentina: la visita de León XIV dispara los precios de alquileres temporales

22:35 GMT 10.11.2026 (actualizado: 22:36 GMT 10.11.2026)
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa León XIV
Papa León XIV - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Síguenos en
Medios locales reportan una revolución económica y logística en el municipio de Luján, en la provincia de Buenos Aires (centro).
La localidad se prepara para recibir a más de un millón de peregrinos con motivo de la masiva misa programada para este 11 de noviembre, en lo que será el cuarto y final día de actividades del sumo pontífice en el país sudamericano.
Ante una capacidad hotelera local sumamente limitada, los residentes de esta ciudad han comenzado a ofrecer habitaciones, casas enteras y espacios al aire libre bajo esquemas de alquiler temporal cuyos precios escalan hasta los 3.500 dólares diarios, e incluso cifras más elevadas en casos excepcionales.
Papa León XIV - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
América Latina
"La economía debe estar al servicio de la persona": papa León XIV desde Argentina
ayer, 04:08 GMT
Este fenómeno de especulación inmobiliaria y comercial surge en un contexto donde la economía atraviesa un fuerte período de desaceleración del consumo y el empleo formal, lo que ha llevado a cientos de familias a ver en el arribo de fieles una oportunidad de ingresos extraordinarios.
El viaje de León XIV a Argentina representa el primer desplazamiento oficial de un máximo pontífice en ejercicio desde 1987.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала