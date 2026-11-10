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Humor, creatividad y sencillez. Tres ingredientes, que sustentados en el rigor del análisis de destacados expertos internacionales, son la clave para acercarte al complejo mundo de la economía y las finanzas. Javier Benítez presenta el programa.
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Blanco fácil: gobiernos europeos fundidos económicamente 'dispararán' contra los jubilados
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Los Gobiernos de Europa enfrentan graves problemas de dinero y para solucionarlo tomaron el camino más corto: sangrar a los ciudadanos. Pero no a cualquier... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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Blanco fácil: gobiernos europeos fundidos económicamente ‘dispararán’ contra los jubilados
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Blanco fácil: gobiernos europeos fundidos económicamente ‘dispararán’ contra los jubilados
¿Se corta el hilo por su parte más delgada?Según un medio británico, desde 2012, el sistema de triple garantía de las pensiones estatales ha protegido de la pobreza a millones de sus pensionistas, garantizando así que sus pagos aumenten cada año en la mayor de las siguientes cifras: el crecimiento salarial, la inflación o el 2,5 %. El rotativo analizó la situación de Reino Unido y de cuatro países de la Unión Europea: Francia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia.Pero el primer ministro, Andy Burnham, decidió 'cortar grueso': anunció que debilitará el sistema de triple garantía tras las próximas elecciones, al indicar que el componente de crecimiento salarial del mecanismo se eliminará a partir de 2030, algo que costaría a los jubilados 1.600 libras esterlinas al año en dos décadas.Mientras, presionada por la camarilla de Bruselas, Rumanía decidió congelar su pensión estatal durante dos años en 2025 para controlar su déficit. La inflación galopante alcanzó cifras de dos dígitos esta primavera, algo que siguió mermando las finanzas de los jubilados. En este contexto, los rumanos ya viven cinco años menos que el ciudadano medio de la Unión Europea, pero los pensionistas son el principal objetivo de los recortes del Gobierno.En tanto, el desastroso Gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, está cosechando sus desmanes guerreristas, que lo llevaron a intentar elevar la edad de jubilación a 64 años. Pero fracasó: más de un millón de manifestantes volcaron a las calles y obligaron a los ministros a suspender el aumento total hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. Ya de por sí las pensiones de jubilación en Francia son muy 'flacas', por lo que los jubilados dependen casi por completo del gobierno y no hay suficientes trabajadores para financiarlas.Por otra parte, en la República Checa la pensión mínima mensual era de solo el 11 % del salario medio, pero este año se incrementó al 20 %. Pero el Gobierno decidió ajustarles el cinturón para reducir el gasto. Los jubilados seguirán recibiendo un aumento anual equivalente a la inflación, pero anteriormente también recibían un incremento adicional equivalente a la mitad del crecimiento salarial promedio. El año pasado, este incremento se redujo a su nivel anterior de un tercio.Luego está el caso de Eslovaquia, que se vio obligada a tomar medidas rápidas tras heredar un generoso sistema de pensiones tras la desintegración de Checoslovaquia en 1993. Los hombres podían jubilarse a los 60 años y algunas mujeres incluso a los 53, pero el Gobierno lo vinculará a la esperanza de vida. Así, se prevé que la edad de jubilación alcance los 64 años en 2030 y que siga aumentando. Se ha reducido el incremento anual del 100% del crecimiento salarial al 95%. Como resultado, se pronostica que el aumento del gasto en pensiones estatales entre ahora y 2070 se reduzca a la mitad, pasando del 5,9% a tan solo el 2,8%.El analista internacional Manuel Monereo sostiene que la opción de Europa por la guerra contra Rusia es muy pensada. "El Occidente colectivo en general, y Europa en particular, vieron la guerra con Rusia como un doble objetivo: fortalecer el Estado buscando un enemigo común creíble, y Rusia daba el perfil para esa historia. Había una crisis profunda de la Unión Europea y llegaron a la conclusión de que la guerra, la unidad interna frente a un enemigo externo, iba a ser la panacea que resolviera los problemas fundamentales que tenía la Unión Europea", apunta el experto."Pero ocurre que las cosas no han ido bien [para Europa] frente a Rusia y la idea que empieza a verse es que no solamente no han ido bien, sino que han ido fatal, y que puede ser cada vez peor: la guerra dura mucho, los gastos crecen mucho, y a su vez el futuro no parece muy bueno para esos intereses", concluye Monereo.
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Blanco fácil: gobiernos europeos fundidos económicamente 'dispararán' contra los jubilados

04:54 GMT 10.11.2026
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Los Gobiernos de Europa enfrentan graves problemas de dinero y para solucionarlo tomaron el camino más corto: sangrar a los ciudadanos. Pero no a cualquier ciudadano: están apuntando directamente a los pensionistas, y las ejecuciones de sus acciones sin piedad ya están decididas y programadas.

¿Se corta el hilo por su parte más delgada?

Según un medio británico, desde 2012, el sistema de triple garantía de las pensiones estatales ha protegido de la pobreza a millones de sus pensionistas, garantizando así que sus pagos aumenten cada año en la mayor de las siguientes cifras: el crecimiento salarial, la inflación o el 2,5 %. El rotativo analizó la situación de Reino Unido y de cuatro países de la Unión Europea: Francia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia.
Pero el primer ministro, Andy Burnham, decidió 'cortar grueso': anunció que debilitará el sistema de triple garantía tras las próximas elecciones, al indicar que el componente de crecimiento salarial del mecanismo se eliminará a partir de 2030, algo que costaría a los jubilados 1.600 libras esterlinas al año en dos décadas.
Mientras, presionada por la camarilla de Bruselas, Rumanía decidió congelar su pensión estatal durante dos años en 2025 para controlar su déficit. La inflación galopante alcanzó cifras de dos dígitos esta primavera, algo que siguió mermando las finanzas de los jubilados. En este contexto, los rumanos ya viven cinco años menos que el ciudadano medio de la Unión Europea, pero los pensionistas son el principal objetivo de los recortes del Gobierno.
En tanto, el desastroso Gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, está cosechando sus desmanes guerreristas, que lo llevaron a intentar elevar la edad de jubilación a 64 años. Pero fracasó: más de un millón de manifestantes volcaron a las calles y obligaron a los ministros a suspender el aumento total hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. Ya de por sí las pensiones de jubilación en Francia son muy 'flacas', por lo que los jubilados dependen casi por completo del gobierno y no hay suficientes trabajadores para financiarlas.
RADIO 'Al Contado' |Conflicto en Oriente Medio augura colapso en Europa por una gran crisis del mercado del gas - Sputnik Mundo, 1920, 05.03.2026
RADIO 'Al Contado' |Conflicto en Oriente Medio augura colapso en Europa por una gran crisis del mercado del gas
5 de marzo, 22:06 GMT
Por otra parte, en la República Checa la pensión mínima mensual era de solo el 11 % del salario medio, pero este año se incrementó al 20 %. Pero el Gobierno decidió ajustarles el cinturón para reducir el gasto. Los jubilados seguirán recibiendo un aumento anual equivalente a la inflación, pero anteriormente también recibían un incremento adicional equivalente a la mitad del crecimiento salarial promedio. El año pasado, este incremento se redujo a su nivel anterior de un tercio.
Luego está el caso de Eslovaquia, que se vio obligada a tomar medidas rápidas tras heredar un generoso sistema de pensiones tras la desintegración de Checoslovaquia en 1993. Los hombres podían jubilarse a los 60 años y algunas mujeres incluso a los 53, pero el Gobierno lo vinculará a la esperanza de vida. Así, se prevé que la edad de jubilación alcance los 64 años en 2030 y que siga aumentando. Se ha reducido el incremento anual del 100% del crecimiento salarial al 95%. Como resultado, se pronostica que el aumento del gasto en pensiones estatales entre ahora y 2070 se reduzca a la mitad, pasando del 5,9% a tan solo el 2,8%.
El analista internacional Manuel Monereo sostiene que la opción de Europa por la guerra contra Rusia es muy pensada. "El Occidente colectivo en general, y Europa en particular, vieron la guerra con Rusia como un doble objetivo: fortalecer el Estado buscando un enemigo común creíble, y Rusia daba el perfil para esa historia. Había una crisis profunda de la Unión Europea y llegaron a la conclusión de que la guerra, la unidad interna frente a un enemigo externo, iba a ser la panacea que resolviera los problemas fundamentales que tenía la Unión Europea", apunta el experto.
"Pero ocurre que las cosas no han ido bien [para Europa] frente a Rusia y la idea que empieza a verse es que no solamente no han ido bien, sino que han ido fatal, y que puede ser cada vez peor: la guerra dura mucho, los gastos crecen mucho, y a su vez el futuro no parece muy bueno para esos intereses", concluye Monereo.
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