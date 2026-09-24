https://noticiaslatam.lat/20260924/rusia-dispara-sus-envios-de-alimentos-a-sudamerica-1175177853.html

Rusia dispara sus envíos de alimentos a Sudamérica

Rusia dispara sus envíos de alimentos a Sudamérica

Sputnik Mundo

Durante los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de productos del sector agroindustrial ruso a los países de Sudamérica aumentaron 6,5 veces en... 24.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-24T14:20+0000

2026-09-24T14:20+0000

2026-09-24T14:20+0000

américa latina

🌎 américa

américa del sur

rusia

agricultura

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/18/1175177695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_430a4ac94ffee1cc95c18e926474dfde.jpg

En ese período, los productores rusos enviaron a los países latinoamericanos cerca de 350.000 toneladas de alimentos. En términos monetarios, el valor de las exportaciones creció 2,7 veces interanual, superando los 101 millones de dólares.Los principales compradores de productos agroalimentarios rusos en la región fueron Brasil, Venezuela y Colombia.Además, durante 2026 Rusia realizó envíos de productos agroindustriales a Uruguay, Perú, Argentina, Surinam y Paraguay, según Agroexport.

https://noticiaslatam.lat/20260115/1170396129.html

🌎 américa

américa del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌎 américa, américa del sur, rusia, agricultura, 📈 mercados y finanzas