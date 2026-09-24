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Rusia dispara sus envíos de alimentos a Sudamérica
Rusia dispara sus envíos de alimentos a Sudamérica
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Durante los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de productos del sector agroindustrial ruso a los países de Sudamérica aumentaron 6,5 veces en... 24.09.2026, Sputnik Mundo
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En ese período, los productores rusos enviaron a los países latinoamericanos cerca de 350.000 toneladas de alimentos. En términos monetarios, el valor de las exportaciones creció 2,7 veces interanual, superando los 101 millones de dólares.Los principales compradores de productos agroalimentarios rusos en la región fueron Brasil, Venezuela y Colombia.Además, durante 2026 Rusia realizó envíos de productos agroindustriales a Uruguay, Perú, Argentina, Surinam y Paraguay, según Agroexport.
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Rusia dispara sus envíos de alimentos a Sudamérica

14:20 GMT 24.09.2026
© AP Photo / Joshua A. BickelTrigo en un campo
Trigo en un campo - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
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Durante los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de productos del sector agroindustrial ruso a los países de Sudamérica aumentaron 6,5 veces en comparación con el mismo período de 2025, informó el Centro Federal para el Desarrollo de Exportaciones de Productos Agroindustriales (Agroexport).
En ese período, los productores rusos enviaron a los países latinoamericanos cerca de 350.000 toneladas de alimentos. En términos monetarios, el valor de las exportaciones creció 2,7 veces interanual, superando los 101 millones de dólares.
Los principales compradores de productos agroalimentarios rusos en la región fueron Brasil, Venezuela y Colombia.
Además, durante 2026 Rusia realizó envíos de productos agroindustriales a Uruguay, Perú, Argentina, Surinam y Paraguay, según Agroexport.
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