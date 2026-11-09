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Rusia libera una localidad y derriba 680 drones en un día de combates
Rusia libera una localidad y derriba 680 drones en un día de combates
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Las tropas rusas liberaron una localidad y derribaron 680 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T13:01+0000
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Las tropas rusas liberaron la localidad de Vasilkóvoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el ente castrense. De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 680 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 680 drones en un día de combates
Las tropas rusas liberaron una localidad y derribaron 680 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.170 militares en todos los frentes.
Las tropas rusas liberaron la localidad de Vasilkóvoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el ente castrense.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones y sistemas robóticos terrestres, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas", informan desde el ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 680 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 283.164 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.575 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.889 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.738 vehículos militares especiales.
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