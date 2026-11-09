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Las negociaciones en Abu Dabi están proyectadas sin la participación de los europeos, subraya el Kremlin
Las negociaciones en Abu Dabi están proyectadas sin la participación de los europeos, subraya el Kremlin
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Las negociaciones sobre Ucrania en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, se celebrarán en formato trilateral entre Rusia, Ucrania y EEUU, y sin... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T09:28+0000
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Los equipos negociadores han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente.La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa.La posible reunión entre Rusia, China y EEUURusia, EEUU y China intercambian opiniones sobre la agenda de una posible reunión entre sus mandatarios, señaló el portavoz del Kremlin.Los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping podrían abordar una amplia variedad de asuntos si el encuentro llega a celebrarse durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, previsto para los días 18 y 19 de noviembre, explicó.
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Las negociaciones en Abu Dabi están proyectadas sin la participación de los europeos, subraya el Kremlin
09:28 GMT 09.11.2026 (actualizado: 11:00 GMT 09.11.2026)
Las negociaciones sobre Ucrania en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, se celebrarán en formato trilateral entre Rusia, Ucrania y EEUU, y sin representantes europeos, confirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"En cuanto a la presencia de los europeos, ya saben que existen canales de comunicación entre los estadounidenses y los europeos, y entre los ucranianos y los europeos. Al parecer, ya están estableciendo su propio mecanismo de coordinación. Pero repito una vez más: se trata de negociaciones trilaterales en Abu Dabi", subrayó Peskov.
Los equipos negociadores han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones
, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero
y 4 y 5 de febrero
, respectivamente.
La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra
los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa
.
La posible reunión entre Rusia, China y EEUU
Rusia, EEUU y China intercambian opiniones sobre la agenda de una posible reunión entre sus mandatarios, señaló el portavoz del Kremlin.
Los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping podrían abordar una amplia variedad de asuntos si el encuentro llega a celebrarse durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, previsto para los días 18 y 19 de noviembre, explicó.
"Pueden surgir todo tipo de cuestiones. En cualquier caso, la reunión será interesante, sin duda. Y, por supuesto, acaparará la atención de todo el mundo", destacó.
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