Las fronteras de Ucrania cambiarán, estima Trump

El mandatario estimó además que el conflicto ucraniano terminará pronto y que esto será posible gracias a su intervención en el asunto.Los días 10 y 11 de noviembre, se llevará a cabo en Abu Dabi la siguiente ronda de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania.Los equipos negociadores han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente.La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa.
Los equipos negociadores han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente.
La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa.
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