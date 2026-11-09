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Las fronteras de Ucrania cambiarán, estima Trump
Las fronteras de Ucrania cambiarán, estima Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista con un medio estadounidense que espera que las fronteras de Ucrania cambien como resultado del... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario estimó además que el conflicto ucraniano terminará pronto y que esto será posible gracias a su intervención en el asunto.Los días 10 y 11 de noviembre, se llevará a cabo en Abu Dabi la siguiente ronda de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania.Los equipos negociadores han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente.La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa.
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Las fronteras de Ucrania cambiarán, estima Trump

03:47 GMT 09.11.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista con un medio estadounidense que espera que las fronteras de Ucrania cambien como resultado del conflicto.
"Creo que va a suceder, y van a terminar con una Ucrania un poco diferente", dijo.
El mandatario estimó además que el conflicto ucraniano terminará pronto y que esto será posible gracias a su intervención en el asunto.
Los días 10 y 11 de noviembre, se llevará a cabo en Abu Dabi la siguiente ronda de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania.
Un agujero negro llamado Ucrania: ¿se le acaba a Zelenski su saqueo a los ciudadanos de Occidente? - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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Un agujero negro llamado Ucrania: ¿se le acaba a Zelenski su saqueo a los ciudadanos de Occidente?
ayer, 03:21 GMT
Los equipos negociadores han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente.
La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa.
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