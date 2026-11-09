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La migración al Reino Unido se desploma y se encamina a su nivel más bajo en casi 3 décadas

La migración al Reino Unido se desploma y se encamina a su nivel más bajo en casi 3 décadas

Sputnik Mundo

El indicador, presentado por la prensa británica y que mide la diferencia entre las personas que llegan al país y las que se marchan, se situaría en torno a... 09.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con lo reportado, esta cifra representará el registro más bajo visto fuera del período de la pandemia de COVID-19 desde el año 1997. Especialistas en la materia afirman que no se descarta la posibilidad de que el saldo migratorio descienda incluso por debajo de los 100.000.El dato refleja que la nación inglesa ya no es vista como un destino atractivo por una infinidad de motivos, entre ellos el débil crecimiento económico, el encarecimiento del costo de vida, el aumento de la violencia y la falta de vivienda a precios asequibles.Las estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) apuntan a que la migración neta descenderá hasta un mínimo de 114.000 en 2027. Esta cifra se ubicaría por debajo de los 140.000 registrados en 1998 durante el primer año completo de Gobierno de Tony Blair, antes de la apertura de las fronteras británicas a los países de Europa del Este.Este descenso marca un punto de inflexión frente al pico histórico alcanzado en 2023, año en el que la llegada de inmigrantes escaló hasta los 1,45 millones y la migración neta batió récords al situarse en 940.000 personas. Desde entonces, el volumen general de entradas se ha contraído de manera sostenida hasta rondar las 800.000 personas anuales.Paralelamente, el fenómeno también responde a un incremento en el flujo de salida, ya que la emigración ha aumentado desde algo más de 500.000 hasta superar los 640.000 ciudadanos extranjeros, quienes están eligiendo regresar a sus países de origen y no quedarse en el Reino Unido.

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