Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261109/la-migracion-al-reino-unido-se-desploma-y-se-encamina-a-su-nivel-mas-bajo-en-casi-3-decadas-1175793709.html
La migración al Reino Unido se desploma y se encamina a su nivel más bajo en casi 3 décadas
La migración al Reino Unido se desploma y se encamina a su nivel más bajo en casi 3 décadas
Sputnik Mundo
El indicador, presentado por la prensa británica y que mide la diferencia entre las personas que llegan al país y las que se marchan, se situaría en torno a... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T06:21+0000
2026-11-09T06:21+0000
internacional
reino unido
migración
covid-19
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/03/1173319621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74d22bd1dd48ad8f9c1ff813e406ff9c.jpg
De acuerdo con lo reportado, esta cifra representará el registro más bajo visto fuera del período de la pandemia de COVID-19 desde el año 1997. Especialistas en la materia afirman que no se descarta la posibilidad de que el saldo migratorio descienda incluso por debajo de los 100.000.El dato refleja que la nación inglesa ya no es vista como un destino atractivo por una infinidad de motivos, entre ellos el débil crecimiento económico, el encarecimiento del costo de vida, el aumento de la violencia y la falta de vivienda a precios asequibles.Las estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) apuntan a que la migración neta descenderá hasta un mínimo de 114.000 en 2027. Esta cifra se ubicaría por debajo de los 140.000 registrados en 1998 durante el primer año completo de Gobierno de Tony Blair, antes de la apertura de las fronteras británicas a los países de Europa del Este.Este descenso marca un punto de inflexión frente al pico histórico alcanzado en 2023, año en el que la llegada de inmigrantes escaló hasta los 1,45 millones y la migración neta batió récords al situarse en 940.000 personas. Desde entonces, el volumen general de entradas se ha contraído de manera sostenida hasta rondar las 800.000 personas anuales.Paralelamente, el fenómeno también responde a un incremento en el flujo de salida, ya que la emigración ha aumentado desde algo más de 500.000 hasta superar los 640.000 ciudadanos extranjeros, quienes están eligiendo regresar a sus países de origen y no quedarse en el Reino Unido.
https://noticiaslatam.lat/20261006/arrestos-en-reino-unido-por-publicaciones-en-internet-son-serio-peligro-para-la-libertad-de-1175323669.html
https://noticiaslatam.lat/20260811/francia-y-reino-unido-tienen-fuertes-restricciones-por-escasez-de-agua-1174620496.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/03/1173319621_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_be801ea53ec61dd17c5144a176a51223.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reino unido, migración, covid-19
reino unido, migración, covid-19

La migración al Reino Unido se desploma y se encamina a su nivel más bajo en casi 3 décadas

06:21 GMT 09.11.2026
© AP Photo / Kin CheungUn avión de British Airways se aproxima al aterrizaje, Londres
Un avión de British Airways se aproxima al aterrizaje, Londres - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Síguenos en
El indicador, presentado por la prensa británica y que mide la diferencia entre las personas que llegan al país y las que se marchan, se situaría en torno a las 120.000 personas para el período de 12 meses que finaliza en junio del 2027.
De acuerdo con lo reportado, esta cifra representará el registro más bajo visto fuera del período de la pandemia de COVID-19 desde el año 1997. Especialistas en la materia afirman que no se descarta la posibilidad de que el saldo migratorio descienda incluso por debajo de los 100.000.

El dato refleja que la nación inglesa ya no es vista como un destino atractivo por una infinidad de motivos, entre ellos el débil crecimiento económico, el encarecimiento del costo de vida, el aumento de la violencia y la falta de vivienda a precios asequibles.
Un predicador callejero (a la derecha) intenta ahogar las voces de unos activistas a favor de la libertad de expresión que leíam un poema (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
Internacional
Arrestos en el Reino Unido por publicaciones en internet son "serio peligro para la libertad de expresión", dice un experto
6 de octubre, 01:00 GMT
Las estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) apuntan a que la migración neta descenderá hasta un mínimo de 114.000 en 2027. Esta cifra se ubicaría por debajo de los 140.000 registrados en 1998 durante el primer año completo de Gobierno de Tony Blair, antes de la apertura de las fronteras británicas a los países de Europa del Este.

Este descenso marca un punto de inflexión frente al pico histórico alcanzado en 2023, año en el que la llegada de inmigrantes escaló hasta los 1,45 millones y la migración neta batió récords al situarse en 940.000 personas. Desde entonces, el volumen general de entradas se ha contraído de manera sostenida hasta rondar las 800.000 personas anuales.
Francia y Reino Unido tienen fuertes restricciones por escasez de agua - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
Internacional
Francia y Reino Unido tienen fuertes restricciones por escasez de agua
11 de agosto, 07:48 GMT
Paralelamente, el fenómeno también responde a un incremento en el flujo de salida, ya que la emigración ha aumentado desde algo más de 500.000 hasta superar los 640.000 ciudadanos extranjeros, quienes están eligiendo regresar a sus países de origen y no quedarse en el Reino Unido.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала