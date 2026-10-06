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Arrestos en Reino Unido por publicaciones en internet son "serio peligro para la libertad de expresión": experto

Arrestos en Reino Unido por publicaciones en internet son "serio peligro para la libertad de expresión": experto

Sputnik Mundo

Datos recientes revelan un número desproporcionado de aprehensiones en Londres por opiniones vertidas en redes sociales. Un experto consultado por Sputnik... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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Entre 2021 y 2026, unas 62.199 personas fueron detenidas en el Reino Unido por delitos relacionados con comunicaciones maliciosas u ofensivas en redes sociales, reveló un informe reciente de Big Brother Watch, una organización británica que aboga por las libertades civiles y el derecho a la privacidad.De acuerdo con los datos, del total de detenidos, 18.150 fueron procesados posteriormente y 12.292 condenados, es decir, uno de cada cinco.La publicación del documento ocurre en medio de un debate derivado de casos como el de Rosalind Levine y Maxie Allen, una pareja de Hertfordshire que fue arrestada en 2025 luego de quejarse de la escuela de su hija en un grupo de WhatsApp*.Otro caso que llamó la atención de la prensa y la opinión pública fue el de Lucy Connolly, que recibió una sentencia de 31 meses de prisión por incitación al odio racial contra solicitantes de asilo a raíz de una publicación en redes sociales tras los asesinatos de Southport en 2024.En aquel entonces, la mujer de 42 años pidió deportaciones masivas y llamó a la población a quemar todos los hoteles que alojaban a solicitantes de protección internacional. Tras cumplir el 40% de su condena, fue puesta en libertad en agosto de 2025 y se denominó a sí misma prisionera política.El informe también constató que la verificación de edad en la plataforma web de foros Reddit se está aplicando a muchos más temas de los que exige la ley; ha impactado en reportajes sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza e incluso en debates culturales.Además, arrojó que las tasas de arrestos varían drásticamente según el territorio en el que se llevan a cabo. Por ejemplo, en el período analizado, la policía del condado de Cumbria (noroeste) aprehendió a 27,5 personas por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Sussex (sur), los detenidos sumaron 10,7 por cada 100.000.La interpretación de la ley Rubén Ramos Muñoz, catedrático de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, cuestionó en entrevista para Sputnik la interpretación que los cuerpos de seguridad británicos están haciendo de la ley y los criterios en los que se basan para llevar a cabo las detenciones.En casos como el de la Franja de Gaza, Ramos Muñoz destacó que algunas redes sociales han censurado el término genocidio, a pesar de que una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel cometió cuatro de los cinco actos que, desde la perspectiva del derecho internacional, definen a este crimen de lesa humanidad.De eso modo, el académico remarcó que señalar que el Estado creado en 1947 perpetra un genocidio en Gaza "no es discurso de odio ni es un discurso antisemita" como sostiene Tel Aviv. Por lo que las autoridades británicas "estarían atentando contra la libertad de expresión de quienes están opinando [sobre el tema] en las redes sociales", aseveró el analista.Contexto internacionalEl experto mexicano observó que la legislación británica se inserta en un contexto internacional en el que el internet ha cobrado un papel central, no solo en lo que respecta a la convivencia de los usuarios, sino como una herramienta de poder.En ese sentido, argumentó que "lo que estamos observando en el Reino Unido es síntoma de estos cambios que estamos enfrentando y que van a ir aumentando, sobre todo con la [irrupción de la] inteligencia artificial, que también es una herramienta de poder por las famosas fake news o las deep fakes", así como por el uso de bots en contextos electorales con el objetivo de influir en la percepción de los usuarios.Sin embargo, cuestionó: "¿hasta dónde se respeta la libertad de expresión y hasta dónde los comentarios pueden resultar incómodos para ciertos actores, sobre todo políticos?".Mecanismo que limita la libertad de expresión A la luz de lo anterior, el catedrático consideró que la ley que ha derivado en un alto número de detenciones en Reino Unido puede interpretarse como una herramienta para coartar la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de temas impopulares entre la clase política.Además, sostuvo que la sociedad podría comenzar a autolimitarse cuando se trate de determinados asuntos. "Sin duda, es un serio peligro para la libertad de expresión, puesto que generaría una autocensura", dijo.Mientras que, continuó, en el caso de las generaciones más jóvenes, "que son los que más utilizan estas herramientas digitales", las implicaciones también podrían reflejarse en su pensamiento crítico y analítico, lo que beneficia a "las élites políticas"."Es un riesgo incluso a la libre determinación de pensamiento de las personas, sobre todo de los más jóvenes, en donde de por sí ya hay una carencia (...) y esto sería una herramienta para limitarlos aún más (...) y no cuestionen lo que está sucediendo en su entorno", concluyó.*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.

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