Teherán vaticina el fracaso del nuevo plan de EEUU para reforzar el bloqueo contra Irán
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin NavalEl portaviones estadounidense USS Dwight D. Eisenhower cruzando las aguas del estrecho de Ormuz
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Washington no conseguirá hundir la economía iraní ni siquiera mediante el nuevo grupo operativo Puerta de Hierro, declaró el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hosein Mohebí. La creación de esta fuerza de tarea, cuyo objetivo es ampliar el bloqueo de Irán, fue anunciada previamente en el Comando Central de EEUU.
Al referirse al grupo operativo Puerta de Hierro, declarado recientemente por EEUU para reforzar el bloqueo contra Irán, incluso por vía terrestre, el portavoz del CGRI lo calificó de "nada más que un juego de palabras".
"Los estadounidenses no podrán alcanzar su objetivo por esta vía, [que consiste en] ejercer una fuerte presión económica para provocar el colapso y la desintegración de la economía iraní", aseveró, citado por el medio Fars.
Recordando los intentos de Washington de arrasar económicamente a Irán, aseguró que EEUU "nunca logrará aplicar el bloqueo económico tal como se lo imagina, sin importar cómo llame a sus planes o qué estrategias plantee".
De acuerdo con el portavoz iraní, el país persa "ha establecido buenas relaciones con sus vecinos" y cuenta con numerosos canales para la cooperación. Por su parte, EEUU, que ya había pronosticado varias veces un colapso económico en Irán, es incapaz de bloquear esas rutas, indicó.
5 de noviembre, 09:25 GMT
"Anteriormente, los estadounidenses afirmaban que la economía de Irán se derrumbaría en dos semanas. Sin embargo, como pudimos comprobar, no ocurrió nada por el estilo", indicó Mohebí.
Para concluir, el alto mando militar mencionó que se está librando una guerra híbrida contra su país en diversos ámbitos, pero expresó su confianza en la fortaleza del pueblo iraní y en su capacidad para hacer frente tanto a la presión económica como a una posible nueva agresión militar.
El 7 de noviembre, el Centcom anunció la creación del grupo operativo Fuerza de Tarea Puerta de Hierro (Task Force Iron Gate, en inglés), que estaría estacionado en Florida. Se prevé que se encargue de impedir el traslado, a través de las fronteras terrestres de Irán y del mar Caspio, de sistemas avanzados de armamento, tecnologías de doble uso, materiales sujetos a restricciones e "ingresos ilícitos".
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