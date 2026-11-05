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La Casa Blanca no logra definir los próximos pasos frente a Irán, según medios
La Casa Blanca no logra definir los próximos pasos frente a Irán, según medios
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La Casa Blanca aún no definió su postura respecto a Irán tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato, informan medios... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T09:25+0000
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Tras las elecciones, algunos miembros de la Administración están presionando al presidente de EEUU, Donald Trump, para que lance nuevos ataques contra Irán con el fin de alcanzar la paz antes de que termine su mandato. Mientras tanto, otros consideran que el mandatario debería aceptar las pérdidas y poner fin a la operación militar, reveló la prensa.En total, los medios presentan tres posibles escenarios. El primero consiste en mantener el bloqueo contra Irán y aumentar la presión económica sobre el país. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, figuran entre los partidarios de esta opción.El segundo escenario contempla la reanudación de las hostilidades, una opción que podría no contar con el respaldo de la opinión pública, provocar un aumento de los precios de la gasolina y no dar los resultados esperados.El tercero consiste en alcanzar un acuerdo de paz mediante negociaciones, aunque esta vía también plantea dificultades: si las autoridades iraníes se niegan a hacer concesiones o endurecen sus exigencias, a Trump le resultará difícil llegar a un acuerdo.A su vez, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, prometió poner fin al conflicto con Irán tras la victoria de su partido en las elecciones. Según él, algunos republicanos también comparten esta intención.En la víspera, Trump admitió que el conflicto con Irán influyó en la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.La mayoría en el Congreso estadounidense permitirá a los demócratas bloquear la agenda legislativa de Trump, llevar a cabo investigaciones sobre su Administración y limitar el gasto público. El control del Senado también les dará derecho a bloquear los nombramientos para cargos públicos de los candidatos propuestos por el presidente.
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La Casa Blanca no logra definir los próximos pasos frente a Irán, según medios
09:25 GMT 05.11.2026 (actualizado: 09:38 GMT 05.11.2026)
La Casa Blanca aún no definió su postura respecto a Irán tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato, informan medios estadounidenses.
Tras las elecciones, algunos miembros de la Administración están presionando al presidente de EEUU, Donald Trump, para que lance nuevos ataques contra Irán con el fin de alcanzar la paz antes de que termine su mandato. Mientras tanto, otros consideran que el mandatario debería aceptar las pérdidas y poner fin a la operación militar, reveló la prensa.
En total, los medios presentan tres posibles escenarios.
El primero consiste en mantener el bloqueo contra Irán y aumentar la presión económica sobre el país. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, figuran entre los partidarios de esta opción.
El segundo escenario contempla la reanudación de las hostilidades, una opción que podría no contar con el respaldo de la opinión pública, provocar un aumento de los precios de la gasolina y no dar los resultados esperados.
El tercero consiste en alcanzar un acuerdo de paz mediante negociaciones, aunque esta vía también plantea dificultades: si las autoridades iraníes se niegan a hacer concesiones o endurecen sus exigencias, a Trump le resultará difícil llegar a un acuerdo.
A su vez, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, prometió poner fin al conflicto con Irán tras la victoria de su partido en las elecciones. Según él, algunos republicanos también comparten esta intención.
En la víspera, Trump admitió que el conflicto con Irán influyó en la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato
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La mayoría en el Congreso estadounidense permitirá a los demócratas bloquear la agenda legislativa de Trump, llevar a cabo investigaciones sobre su Administración y limitar el gasto público. El control del Senado también les dará derecho a bloquear los nombramientos para cargos públicos de los candidatos propuestos por el presidente.
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