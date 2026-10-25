Netanyahu amenaza con lanzar "ataques desproporcionados" contra Irán

Así, la nación ha elevado su nivel de preparación para el combate de cara a los comicios, programados para el 27 de octubre."No intenten ponernos a prueba", señaló.Estas declaraciones se producen en medio de informes que indican que Estados Unidos está evacuando gradualmente a su personal militar y diplomático de varios países de Oriente Medio, una situación similar a los acontecimientos ocurridos durante el inicio de las tensiones con Irán en febrero.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las autoridades de Israel disponen de información sobre presuntos planes para perturbar las elecciones parlamentarias en el país, y prometió responder con ataques aéreos contra Irán y sus aliados.
Así, la nación ha elevado su nivel de preparación para el combate de cara a los comicios, programados para el 27 de octubre.
"Contamos con información de inteligencia que indica que nuestros enemigos... podrían intentar provocarnos para que lancemos ataques, con el objetivo de desestabilizar la situación y entorpecer las elecciones", afirmó Netanyahu en un mensaje en video, en el que advirtió que lanzará "ataques desproporcionados" en caso de que el proceso electoral se vea alterado.
Estas declaraciones se producen en medio de informes que indican que Estados Unidos está evacuando gradualmente a su personal militar y diplomático de varios países de Oriente Medio, una situación similar a los acontecimientos ocurridos durante el inicio de las tensiones con Irán en febrero.
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