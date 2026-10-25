Mundo
Recuento final: sigue los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261025/netanyahu-amenaza-con-lanzar-ataques-desproporcionados-contra-iran-1175589685.html
Netanyahu amenaza con lanzar "ataques desproporcionados" contra Irán
Netanyahu amenaza con lanzar "ataques desproporcionados" contra Irán
Sputnik Mundo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las autoridades de Israel disponen de información sobre presuntos planes para perturbar las... 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T21:14+0000
2026-10-25T21:14+0000
defensa
política
seguridad
benjamín netanyahu
irán
israel
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/19/1156402494_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_d7e340b0a4f3efd2d565f376b09b74d3.jpg
Así, la nación ha elevado su nivel de preparación para el combate de cara a los comicios, programados para el 27 de octubre."No intenten ponernos a prueba", señaló.Estas declaraciones se producen en medio de informes que indican que Estados Unidos está evacuando gradualmente a su personal militar y diplomático de varios países de Oriente Medio, una situación similar a los acontecimientos ocurridos durante el inicio de las tensiones con Irán en febrero.
https://noticiaslatam.lat/20261007/desde-1967-israel-ocupa-territorio-ilegalmente-y-la-onu-nunca-hizo-nada-1175346873.html
irán
israel
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/19/1156402494_50:0:2657:1955_1920x0_80_0_0_ef4941b05a282e78188d199747a9285f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, benjamín netanyahu, irán, israel, eeuu
política, seguridad, benjamín netanyahu, irán, israel, eeuu

Netanyahu amenaza con lanzar "ataques desproporcionados" contra Irán

21:14 GMT 25.10.2026
© AP Photo / Julia NikhinsonBenjamín Netanyahu
Benjamín Netanyahu - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
© AP Photo / Julia Nikhinson
Síguenos en
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las autoridades de Israel disponen de información sobre presuntos planes para perturbar las elecciones parlamentarias en el país, y prometió responder con ataques aéreos contra Irán y sus aliados.
Así, la nación ha elevado su nivel de preparación para el combate de cara a los comicios, programados para el 27 de octubre.
"Contamos con información de inteligencia que indica que nuestros enemigos... podrían intentar provocarnos para que lancemos ataques, con el objetivo de desestabilizar la situación y entorpecer las elecciones", afirmó Netanyahu en un mensaje en video, en el que advirtió que lanzará "ataques desproporcionados" en caso de que el proceso electoral se vea alterado.
"No intenten ponernos a prueba", señaló.
Desde 1967, Israel ocupa territorio ilegalmente y la ONU nunca hizo nada - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
Séptimo piso
"Desde 1967, Israel ocupa territorio ilegalmente y la ONU nunca hizo nada"
7 de octubre, 22:28 GMT
Estas declaraciones se producen en medio de informes que indican que Estados Unidos está evacuando gradualmente a su personal militar y diplomático de varios países de Oriente Medio, una situación similar a los acontecimientos ocurridos durante el inicio de las tensiones con Irán en febrero.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала