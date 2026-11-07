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Canarias pide ayuda urgente a la UE ante el repunte de la migración irregular

Canarias pide ayuda urgente a la UE ante el repunte de la migración irregular

Sputnik Mundo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó a la Unión Europea una intervención urgente ante el aumento de las filtraciones de migrantes por la ruta... 07.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-07T11:29+0000

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En una carta dirigida a al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, el jefe del Ejecutivo de Canarias reclama que Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación, indica el texto. Según el Gobierno local, en lo que va de noviembre han llegado a las islas 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, 35 de ellas con destino a El Hierro.En paralelo, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, pidió a su homólogo senegalés, Mouhmamadou Makhtar Cisse, reforzar la cooperación para frenar las salidas irregulares hacia Canarias durante su visita al país africano. La reunión tuvo lugar el 6 de noviembre en Dakar, donde Grande-Marlaska elogió la "eficacia preventiva" de las fuerzas de seguridad de Senegal, que durante 2026 han interceptado 64 embarcaciones y a más de 4.000 personas con destino al archipiélago.No obstante, en octubre de 2026, Canarias registró 6.194 llegadas irregulares de migrantes, según el reciente balance del Ministerio del Interior español. En este contexto, El Hierro, la isla más occidental del archipiélago y con una población de alrededor de 12.000 habitantes, se ha situado entre los principales puntos de atención debido al incremento de la presión migratoria.

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