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Canarias pide ayuda urgente a la UE ante el repunte de la migración irregular
Canarias pide ayuda urgente a la UE ante el repunte de la migración irregular
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó a la Unión Europea una intervención urgente ante el aumento de las filtraciones de migrantes por la ruta... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T11:29+0000
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En una carta dirigida a al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, el jefe del Ejecutivo de Canarias reclama que Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación, indica el texto. Según el Gobierno local, en lo que va de noviembre han llegado a las islas 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, 35 de ellas con destino a El Hierro.En paralelo, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, pidió a su homólogo senegalés, Mouhmamadou Makhtar Cisse, reforzar la cooperación para frenar las salidas irregulares hacia Canarias durante su visita al país africano. La reunión tuvo lugar el 6 de noviembre en Dakar, donde Grande-Marlaska elogió la "eficacia preventiva" de las fuerzas de seguridad de Senegal, que durante 2026 han interceptado 64 embarcaciones y a más de 4.000 personas con destino al archipiélago.No obstante, en octubre de 2026, Canarias registró 6.194 llegadas irregulares de migrantes, según el reciente balance del Ministerio del Interior español. En este contexto, El Hierro, la isla más occidental del archipiélago y con una población de alrededor de 12.000 habitantes, se ha situado entre los principales puntos de atención debido al incremento de la presión migratoria.
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Canarias pide ayuda urgente a la UE ante el repunte de la migración irregular
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó a la Unión Europea una intervención urgente ante el aumento de las filtraciones de migrantes por la ruta atlántica, indica el Gobierno regional. La isla de El Hierro figura entre los territorios más afectados, con 35 embarcaciones llegadas a sus costas en apenas seis días del mes de noviembre.
En una carta dirigida a al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, el jefe del Ejecutivo de Canarias reclama que Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo
previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación, indica
el texto.
"La iniciativa se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos de primera acogida y los servicios públicos del archipiélago, especialmente en El Hierro", señala la publicación.
Según el Gobierno local, en lo que va de noviembre han llegado
a las islas 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, 35 de ellas con destino a El Hierro.
2 de noviembre, 18:51 GMT
En paralelo, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, pidió a su homólogo senegalés, Mouhmamadou Makhtar Cisse, reforzar la cooperación para frenar las salidas irregulares hacia Canarias durante su visita al país africano. La reunión tuvo lugar el 6 de noviembre en Dakar, donde Grande-Marlaska elogió la "eficacia preventiva" de las fuerzas de seguridad de Senegal, que durante 2026 han interceptado 64 embarcaciones y a más de 4.000 personas con destino al archipiélago.
No obstante, en octubre de 2026, Canarias registró 6.194 llegadas irregulares de migrantes, según el reciente balance del Ministerio del Interior español. En este contexto, El Hierro, la isla más occidental del archipiélago y con una población de alrededor de 12.000 habitantes, se ha situado entre los principales puntos de atención debido al incremento de la presión migratoria.
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