¿Otra crisis migratoria? Cayucos procedentes de África perturban la tranquilidad de una de las islas Canarias
© REUTERS Jesus CabreraMigrantes esperan para desembarcar de un navío de la Guardia Civil española en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro (España)
© REUTERS Jesus Cabrera
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La presión migratoria vuelve a poner a Canarias en el centro del debate sobre la gestión de las fronteras europeas, mientras la ruta atlántica sigue cobrándose vidas. Ante el aumento de los rescates y la presión sobre los recursos del archipiélago, el presidente canario, Fernando Clavijo, reclama medidas urgentes al Gobierno central.
El Hierro, la isla más occidental del archipiélago canario y con una población de unos 12.000 habitantes, se ha convertido en uno de los principales focos de atención ante el nuevo repunte de la migración irregular hacia Canarias.
Solo el 1 de noviembre, medios reportaron la llegada al puerto local de La Restinga de 2 cayucos con 307 personas migrantes a bordo la noche del sábado.
En octubre de 2026, la totalidad de filtraciones de este tipo rozó casi 3.000, según el Gobierno de Canarias.
La situación ha reavivado el debate sobre la respuesta del Gobierno ante la avalancha migratoria. El aumento de los flujos en pocos días ejerce presión sobre los recursos sanitarios y de acogida de la isla, que necesita trasladar a parte de los migrantes a otros territorios del archipiélago.
¿Quiénes se juegan la vida en esta travesía?
Según los relatos de los propios migrantes recogidos por la prensa local, entre los puntos de partida hacia El Hierro figuran:
Tanji, Barra y Brufut, en Gambia;
Saint-Louis, en Senegal;
Nuadibú, en Mauritania.
¿Por qué esta ruta migratoria es tan peligrosa?
La ruta atlántica hacia Canarias implica largas travesías en embarcaciones precarias y expuestas a las condiciones del océano. Los viajes pueden durar hasta 11 días.
Las largas distancias, el mal estado de las embarcaciones y las difíciles condiciones del mar aumentan el riesgo de naufragios.
Mientras tanto, El Hierro no es la única isla que se ve afectada por una afluencia masiva de migrantes.
En concreto, el 2 de noviembre, el Salvamento Marítimo localizó una lancha neumática al nordeste de Arrecife, isla de Lanzarote, en la que se encontraban 7 migrantes fallecidos.
Durante la misma jornada, la entidad rescató a otras 510 personas que intentaban llegar a Canarias a bordo de 8 embarcaciones precarias.
8 de octubre, 06:19 GMT
La respuesta de las autoridades
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó la falta de respuesta del Ejecutivo, al mismo tiempo que reclamó medidas urgentes y recursos adicionales para hacer frente al aumento del flujo migratorio.
Las 6 medidas urgentes reclamadas incluyen:
1.Convocar una reunión extraordinaria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado.
2.Aprobar un plan de contingencia para los próximos meses.
3.Reforzar la cooperación con los países africanos de origen y tránsito de los migrantes.
4.Aumentar el apoyo financiero y operativo de la UE, así como reforzar la participación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
5.Incluir a Canarias en el mecanismo europeo de respuesta de emergencia para las fronteras exteriores.
6.Establecer reuniones técnicas semanales entre los Gobiernos central y autonómico.
Clavijo advirtió que no dudará en recurrir a los tribunales si persiste el silencio del Gobierno central ante la petición de ayuda de las islas, recogen medios españoles.
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