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¿Otra crisis migratoria? Cayucos procedentes de África perturban la tranquilidad de una de las islas Canarias

¿Otra crisis migratoria? Cayucos procedentes de África perturban la tranquilidad de una de las islas Canarias

Sputnik Mundo

La presión migratoria vuelve a poner a Canarias en el centro del debate sobre la gestión de las fronteras europeas, mientras la ruta atlántica sigue cobrándose... 02.11.2026, Sputnik Mundo

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El Hierro, la isla más occidental del archipiélago canario y con una población de unos 12.000 habitantes, se ha convertido en uno de los principales focos de atención ante el nuevo repunte de la migración irregular hacia Canarias.La situación ha reavivado el debate sobre la respuesta del Gobierno ante la avalancha migratoria. El aumento de los flujos en pocos días ejerce presión sobre los recursos sanitarios y de acogida de la isla, que necesita trasladar a parte de los migrantes a otros territorios del archipiélago.¿Quiénes se juegan la vida en esta travesía?Según los relatos de los propios migrantes recogidos por la prensa local, entre los puntos de partida hacia El Hierro figuran:¿Por qué esta ruta migratoria es tan peligrosa?La ruta atlántica hacia Canarias implica largas travesías en embarcaciones precarias y expuestas a las condiciones del océano. Los viajes pueden durar hasta 11 días.Las largas distancias, el mal estado de las embarcaciones y las difíciles condiciones del mar aumentan el riesgo de naufragios.Mientras tanto, El Hierro no es la única isla que se ve afectada por una afluencia masiva de migrantes.La respuesta de las autoridadesEl presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó la falta de respuesta del Ejecutivo, al mismo tiempo que reclamó medidas urgentes y recursos adicionales para hacer frente al aumento del flujo migratorio.Las 6 medidas urgentes reclamadas incluyen:Clavijo advirtió que no dudará en recurrir a los tribunales si persiste el silencio del Gobierno central ante la petición de ayuda de las islas, recogen medios españoles.

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