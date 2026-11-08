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Rusia golpea infraestructuras de uso militar en Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia golpea infraestructuras de uso militar en Ucrania, informa la Defensa rusa
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Las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo contra las instalaciones de la infraestructura energética y de combustible en Ucrania, informó el Ministerio de... 08.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-08T10:33+0000
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En las inmediaciones de la localidad de Belóshitsi, en la región de Zhitómir, el Ejército ruso alcanzó una subestación eléctrica que abastecía a empresas del sector militar ucraniano.Mientras tanto, las FFAA rusas atacaron un carguero que transportaba material bélico y armamento a Ucrania, en las aguas del mar Negro, al suroeste de Odesa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia golpea infraestructuras de uso militar en Ucrania, informa la Defensa rusa
Las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo contra las instalaciones de la infraestructura energética y de combustible en Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Entre los objetivos alcanzados se encuentra un carguero utilizado en interés de las tropas ucranianas, detalló el ente castrense.
"Las FFAA de Rusia continúan lanzando ataques contra instalaciones de la infraestructura energética y de combustible de Ucrania, utilizadas en beneficio de las tropas ucranianas, y contra buques empleados para el transporte de cargamentos de carácter militar", señaló el organismo.
En las inmediaciones de la localidad de Belóshitsi, en la región de Zhitómir, el Ejército ruso alcanzó una subestación eléctrica que abastecía a empresas del sector militar ucraniano.
Mientras tanto, las FFAA rusas atacaron un carguero que transportaba material bélico y armamento a Ucrania, en las aguas del mar Negro, al suroeste de Odesa.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.