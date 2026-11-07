https://noticiaslatam.lat/20261107/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-infraestructuras-de-uso-militar-en-ucrania-informa-la-defensa-1175779819.html
Rusia lanza un ataque masivo contra infraestructuras de uso militar en Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia lanza un ataque masivo contra infraestructuras de uso militar en Ucrania, informa la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo contra las instalaciones de la infraestructura militar, energética y de transporte en Ucrania, informó el... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T09:31+0000
2026-11-07T09:31+0000
2026-11-07T09:31+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
rusia
ucrania
ministerio de defensa de rusia
fuerzas armadas de rusia
fuerzas armadas de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/07/1174969041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfd0c59807840dfdfbc876edc4924df2.jpg
Entre los objetivos golpeados en Kiev, figura el puente vial Severni, que permite el transporte de armamento y equipos de uso militar para las FFAA de Ucrania, así como una empresa industrial donde se fabrican misiles Flamingo. Mientras tanto, en la región del mismo nombre, Rusia alcanzó la central térmica de Tripólskaya y la subestación eléctrica Kíevskaya, al igual que la fábrica de municiones, explosivos y pólvora de Brovarí.A la vez, en la región de Zhitómir, fue golpeada una subestación eléctrica que abastecía a empresas del sector militar ucraniano. Mientras tanto, las FFAA rusas atacaron un carguero que transportaba material bélico y cargamento de doble uso a Ucrania en aguas del mar Negro, al sureste de Odesa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20261106/rusia-golpea-la-industria-militar-de-ucrania-y-registra-casi-8000-bajas-ucranianas-en-una-semana-1175769509.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/07/1174969041_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_de09b4eb33d61ffcdab553ae75f715f2.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia, ucrania, ministerio de defensa de rusia, fuerzas armadas de rusia, fuerzas armadas de ucrania
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia, ucrania, ministerio de defensa de rusia, fuerzas armadas de rusia, fuerzas armadas de ucrania
Rusia lanza un ataque masivo contra infraestructuras de uso militar en Ucrania, informa la Defensa rusa
Las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo contra las instalaciones de la infraestructura militar, energética y de transporte en Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Entre los objetivos alcanzados se encuentra un puente en Kiev utilizado en interés de las tropas ucranianas, detalló el ente castrense.
"Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo utilizando armas de precisión de despliegue terrestre y drones de largo alcance contra instalaciones de la infraestructura militar, energética y de transporte de Kiev y de la región del mismo nombre", procede del comunicado.
Entre los objetivos golpeados en Kiev, figura el puente vial Severni, que permite el transporte de armamento y equipos de uso militar para las FFAA de Ucrania, así como una empresa industrial donde se fabrican misiles Flamingo. Mientras tanto, en la región del mismo nombre, Rusia alcanzó la central térmica de Tripólskaya y la subestación eléctrica Kíevskaya, al igual que la fábrica de municiones, explosivos y pólvora de Brovarí.
A la vez, en la región de Zhitómir, fue golpeada una subestación eléctrica que abastecía a empresas del sector militar ucraniano. Mientras tanto, las FFAA rusas atacaron un carguero que transportaba material bélico y cargamento de doble uso a Ucrania en aguas del mar Negro, al sureste de Odesa.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.