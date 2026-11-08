El presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot la formación del nuevo Gobierno

La decisión se produce tras consultas oficiales en las que el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) obtuvo el respaldo de 67 miembros de la Knéset, incluido el apoyo clave de los partidos árabes Ra'am y la Lista Conjunta.El actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, recibió el apoyo de solo 46 parlamentarios.
El presidente Isaac Herzog anunció que entregará formalmente el mandato para formar el próximo Gobierno al líder del partido Yashar. La ceremonia tendrá lugar el 8 de noviembre en la residencia presidencial, ubicada en Jerusalén.
La decisión se produce tras consultas oficiales en las que el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) obtuvo el respaldo de 67 miembros de la Knéset, incluido el apoyo clave de los partidos árabes Ra'am y la Lista Conjunta.