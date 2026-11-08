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El papa León XIV llega a Argentina como parte de su gira latinoamericana
El papa León XIV llega a Argentina como parte de su gira latinoamericana
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El líder de la Iglesia católica aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en Buenos Aires, Argentina, esto luego de su primera parada en la región en... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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El papa León XIV saludó además a los miembros del Gobierno antes de retirarse a una breve reunión privada con el jefe de Estado argentino.Robert Prevost, nombre secular del papa, dio inicio a sus actividades oficiales con una visita en Buenos Aires al monumento al prócer de la independencia argentina José de San Martín, próximo a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue recibido por el titular de esa cartera, Pablo Quirno.Su siguiente visita protocolar fue la Casa Rosada, a cuyo alrededor se levantó un vallado que dejó a varios metros de distancia a los peregrinos que se acercaron hasta la Plaza de Mayo, donde se levanta la sede del Gobierno.Como regalos de bienvenida, el líder religioso recibirá de manos del mandatario un medallón de plata con relieve de oro con el escudo de Argentina y un aspersor de agua bendita de ébano y plata, que lleva un grabado de la Virgen de Luján, patrona del país sudamericano.
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El papa León XIV llega a Argentina como parte de su gira latinoamericana

23:30 GMT 08.11.2026
© Foto : X - @OPRArgentinaEl papa León XIV y el presidente argentino Javier Milei
El papa León XIV y el presidente argentino Javier Milei - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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El líder de la Iglesia católica aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en Buenos Aires, Argentina, esto luego de su primera parada en la región en Uruguay. A su llegada fue recibido por el presidente Javier Milei.
El papa León XIV saludó además a los miembros del Gobierno antes de retirarse a una breve reunión privada con el jefe de Estado argentino.
Robert Prevost, nombre secular del papa, dio inicio a sus actividades oficiales con una visita en Buenos Aires al monumento al prócer de la independencia argentina José de San Martín, próximo a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue recibido por el titular de esa cartera, Pablo Quirno.
El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
América Latina
Alrededor del 66% de los argentinos califica desfavorablemente la gestión de Milei: sondeo
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Su siguiente visita protocolar fue la Casa Rosada, a cuyo alrededor se levantó un vallado que dejó a varios metros de distancia a los peregrinos que se acercaron hasta la Plaza de Mayo, donde se levanta la sede del Gobierno.
Como regalos de bienvenida, el líder religioso recibirá de manos del mandatario un medallón de plata con relieve de oro con el escudo de Argentina y un aspersor de agua bendita de ébano y plata, que lleva un grabado de la Virgen de Luján, patrona del país sudamericano.
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