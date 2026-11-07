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Ucrania registra préstamos estatales por $18.560 millones en lo que va de año, según el Ministerio de Finanzas
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En los primeros 10 meses de 2026, Kiev pidió prestado un total de 843.300 millones de grivnas (unos 18.560 millones de dólares a cambio actual), muestran los... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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Conforme con el texto, el 54% de esta suma —455.430 millones de grivnas o 10.020 millones de dólares— se obtuvo mediante préstamos externos, en concreto:Mientras tanto, los pagos para la amortización de la deuda pública entre enero y octubre de 2026 ascendieron a 487.400 millones de grivnas (10.725 millones de dólares), y los destinados al mantenimiento, a 305.800 millones de grivnas (6.730 millones de dólares), de acuerdo con las cifras del Ministerio de Finanzas.Con anterioridad se reveló que, entre 2006 y 2026, la deuda de Ucrania se multiplicó por más de 134.
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Ucrania registra préstamos estatales por $18.560 millones en lo que va de año, según el Ministerio de Finanzas

17:48 GMT 07.11.2026 (actualizado: 19:05 GMT 07.11.2026)
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Billetes de dólares estadounidenses y grivnas ucranianas - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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En los primeros 10 meses de 2026, Kiev pidió prestado un total de 843.300 millones de grivnas (unos 18.560 millones de dólares a cambio actual), muestran los datos del Ministerio de Finanzas de Ucrania. Más de la mitad de estos créditos procedían de fuentes externas, destaca el informe.

"Los préstamos públicos efectivos al fondo general del presupuesto estatal durante enero a octubre de 2026 ascendieron a 843.300 millones de grivnas", detalla el reporte.

Conforme con el texto, el 54% de esta suma —455.430 millones de grivnas o 10.020 millones de dólares— se obtuvo mediante préstamos externos, en concreto:
208.200 millones de grivnas (4.580 millones de dólares): prestados desde la UE;
144.300 millones de grivnas (3.175 millones de dólares): del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
96.100 millones de grivnas (2.110 millones de dólares): del Fondo Monetario Internacional.
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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Revelan cuánto le cuesta a Ucrania un día de conflicto
20 de octubre, 08:10 GMT
Mientras tanto, los pagos para la amortización de la deuda pública entre enero y octubre de 2026 ascendieron a 487.400 millones de grivnas (10.725 millones de dólares), y los destinados al mantenimiento, a 305.800 millones de grivnas (6.730 millones de dólares), de acuerdo con las cifras del Ministerio de Finanzas.
Con anterioridad se reveló que, entre 2006 y 2026, la deuda de Ucrania se multiplicó por más de 134.
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