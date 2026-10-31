https://noticiaslatam.lat/20261031/la-deuda-publica-de-ucrania-experimenta-un-aumento-sin-precedentes-en-los-ultimos-20-anos-muestran-1175693995.html

La deuda pública de Ucrania experimenta un aumento sin precedentes en los últimos 20 años, muestran cálculos

La deuda pública de Ucrania experimenta un aumento sin precedentes en los últimos 20 años, muestran cálculos

Sputnik Mundo

El índice de endeudamiento externo e interno de Ucrania se ha multiplicado por más de 130 veces desde septiembre de 2006, revelan los cálculos de Sputnik con... 31.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-31T17:01+0000

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Al 30 de septiembre de 2026, la deuda pública y la deuda garantizada por el Estado de Ucrania ascendían a casi 9,54 billones de grivnas (alrededor de 212.600 millones de dólares), indica una hoja informativa del Ministerio de Finanzas ucraniano a la que tuvo acceso Sputnik.Mientras tanto, al cierre del tercer trimestre de 2006, la deuda pública externa e interna del país ascendía a 73.288 millones de grivnas (alrededor de 1.620 millones de dólares al cambio actual), según datos de la Oficina Estatal de Estadística de Ucrania. Así, resulta que la deuda pública de Ucrania alcanzó niveles 130 veces superiores a los de hace dos décadas.En medio de las previsiones de un déficit presupuestario de 37.000 millones de dólares y un aumento de la deuda pública hasta los 276.000 millones de dólares, Ucrania tiene previsto destinar el próximo año 108.300 millones de dólares a la financiación de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por su parte, el viceministro de Finanzas de Ucrania, Román Yermólichev, declaró en septiembre que, según los cálculos del Ministerio de Defensa nacional, el país requerirá una cifra mayor en los gastos militares, al situarla en unos 175.000 millones de dólares. Kiev intenta tapar los agujeros del presupuesto mediante financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debería intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.

https://noticiaslatam.lat/20261019/occidente-destruye-la-estructura-estatal-y-la-economia-de-ucrania-denuncia-el-jefe-de-la-duma-rusa-1175496885.html

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