Trump anuncia a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

Este cambio de personal se produce tras un informe de un medio occidental dado a conocer el 15 de octubre, que indicaba que el republicano estaba considerando reemplazar a Wiles después de la cobertura mediática negativa que recibió sobre ella y su familia. El mandatario norteamericano había desestimado previamente esos informes, expresando en ese momento su total confianza en ella.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, reemplazará a Susie Wiles como titular en este ámbito, ello a partir del 9 de noviembre.
Este cambio de personal se produce tras un informe de un medio occidental dado a conocer el 15 de octubre, que indicaba que el republicano estaba considerando reemplazar a Wiles después de la cobertura mediática negativa que recibió sobre ella y su familia.