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Trump anuncia a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca
Trump anuncia a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, reemplazará a Susie Wiles como titular en... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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Este cambio de personal se produce tras un informe de un medio occidental dado a conocer el 15 de octubre, que indicaba que el republicano estaba considerando reemplazar a Wiles después de la cobertura mediática negativa que recibió sobre ella y su familia. El mandatario norteamericano había desestimado previamente esos informes, expresando en ese momento su total confianza en ella.
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Trump anuncia a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

00:45 GMT 07.11.2026
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Stephen Miller. - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, reemplazará a Susie Wiles como titular en este ámbito, ello a partir del 9 de noviembre.
Este cambio de personal se produce tras un informe de un medio occidental dado a conocer el 15 de octubre, que indicaba que el republicano estaba considerando reemplazar a Wiles después de la cobertura mediática negativa que recibió sobre ella y su familia.

El mandatario norteamericano había desestimado previamente esos informes, expresando en ese momento su total confianza en ella.
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