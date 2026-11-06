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Rusia golpea la industria militar de Ucrania y registra casi 8.000 bajas ucranianas en una semana
Rusia golpea la industria militar de Ucrania y registra casi 8.000 bajas ucranianas en una semana
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Durante la última semana, en respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron ataques masivos y 11 combinados con... 06.11.2026, Sputnik Mundo
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De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenamiento de misiles de crucero, complejos robóticos terrestres, drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios. Además, fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 14 buques.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.380 militares ucranianos abatidos, detallan desde el ente castrense.A estas bajas se suman más de 1.410 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.310 en la de la agrupación Norte, más de 1.380 en la del grupo Oeste, más de 1.270 en la del grupo Sur y alrededor de 170 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba guiada, cuatro misiles Flamingo, seis misiles Neptun ucranianos, dos proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 5.315 drones ucranianos.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron 115 vehículos blindados. Kiev perdió unos 7.920 soldados en los últimos siete días.
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Rusia golpea la industria militar de Ucrania y registra casi 8.000 bajas ucranianas en una semana
Durante la última semana, en respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron ataques masivos y 11 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Kiev perdió unos 7.920 soldados, agregan.
De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenamiento de misiles de crucero, complejos robóticos terrestres, drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios.
Además, fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 14 buques.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.380 militares ucranianos abatidos, detallan desde el ente castrense.
A estas bajas se suman más de 1.410 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.310 en la de la agrupación Norte, más de 1.380 en la del grupo Oeste, más de 1.270 en la del grupo Sur y alrededor de 170 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba guiada, cuatro misiles Flamingo, seis misiles Neptun ucranianos, dos proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 5.315 drones ucranianos.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron 115 vehículos blindados. Kiev perdió unos 7.920 soldados en los últimos siete días.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 281.043 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.548 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.871 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.478 vehículos militares especiales.
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