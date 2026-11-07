Rusia derriba 903 drones y abate hasta 1.155 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas derribaron 903 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.155 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 150 militares.
"Fuerzas rusas alcanzaron una estación radar y asestaron golpes contra depósitos de municiones, instalaciones de almacenamiento y de fabricación de sistemas robóticos terrestres y drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 139 zonas", reportan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas guiadas, 4 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 903 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 281.946 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.558 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.876 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.559 vehículos militares especiales.
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